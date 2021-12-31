Новосибирские герои 2021 года: золотая спортсменка, хранитель истории и ветеринар-спаситель

Герои 2021 года. Фото: соцсети/REUTERS/Алена ПЯТЕНОК

До конца 2021 года осталось несколько часов. Прошедшие 12 месяцев были насыщены разными событиями, за каждым из которых стояли люди, ставшие для нас настоящими героями. Кто-то заставил нас гордиться родным городом, кто-то — любоваться и восхищаться, а кто-то вызвал добрую улыбку и веру в справедливость. Давайте вспомним имена тех, кто своими поступками вписал этот год в медийную историю столицы Сибири.

СОФИЯ ПОЗДНЯКОВА, ФЕХТОВАЛЬЩИЦА, ЗОЛОТАЯ ПРИЗЕРКА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ТОКИО

Летом вся страна с замиранием сердца следила за российскими спортсменами на Олимпийских играх в Токио. Жители Новосибирска болели за наших участников с особым трепетом. И не напрасно! 24-летняя саблистка София Позднякова подарила сибирякам чувство гордости и радости за региональный спорт.

София шла к этой победе 9 лет. Фото: REUTERS

Девушка в финале обошла свою тезку-соперницу из Казахстана, принеся в копилку сборной золотую медаль. Первым победительницу поздравил президент Владимир Путин, а на родине, в Новосибирске, медалистку встречали с почестями и аплодисментами.

СЕРГЕЙ ГОРШКОВ, ВЕТЕРИНАР-ХИРУРГ

Прославил наш город на весь мир. Хирург-ортопед ветеринарной клиники не просто спас бездомную собаку-инвалида, а подарил животному шанс вернуться к полноценной жизни. Моника стала первой в истории собакой на 3D-лапках. Сейчас она восстанавливает здоровье в Новосибирске, учится бегать на титановых конечностях, а в 2022 году переедет жить в Лондон к известной зоозащитнице.

Ветеринар подарил миру 3D-собаку. Фото: соцсети

На счету хирурга Горшкова уже не одна спасенная жизнь. А несколько лет назад он подарил миру рыжего 3D-котика. Вот что значит — золотые руки!

ДИАНА АКУШКО, ВОСЬМИЛЕТНЯЯ ГЕРОИНЯ

Настоящим героем можно стать в любом возрасте. Своим поступком это доказала второклассница Диана Акушко. Отважная девочка вытащила из ледяной воды озера Козловского свою одноклассницу. 7 апреля подружки возвращались из школы. Одна из девочек упала с обрыва и с головой ушла под лед. Диана не раздумывая кинулась на помощь.

Диана стала героем в 8 лет. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

— Она даже рюкзак не успела скинуть, прямо с ним полезла в воду. То, что они обе выбрались в верхней одежде и не утонули, — настоящее чудо! — поделилась с КП-Новосибирск мама маленькой героини.

Девочку от всей души поблагодарили родители спасенной подруги, а также чиновники и различные ведомства. За проявленное мужество МЧС представило Диану к почетной награде.

ЮЛИЯ АРЕФЬЕВА, МЕДСЕСТРА, ПОКОРИВШАЯ TIKTOK

Своей красотой и пластикой такая медицинская работница и мертвого с больничной койки поднимет. 29-летняя Юлия Арефьева уже много лет трудится лаборантом в НИИТО, но известность и слава пришли к ней совсем из другой сферы.

Сотрудница НИИТО прославилась восточными танцами. Фото: соцсети

Популярной сибирячку сделало ее хобби. Девушка серьезно увлеклась восточными танцами, а в период пандемии создала страничку в социальной сети TikTok, куда периодически выкладывала зажигательные видеоролики.

140 тысяч подписчиков оценили грацию и красоту медсестры. Теперь у Юли появилась еще одна работа, ведь от желающих посмотреть на восточную пластику воочию теперь отбоя нет. В свободное от медицинских обязанностей время Юля выступает на праздниках и корпоративах. Ее муж, кстати, не ревнует.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПИЛОТ, СПАСШИЙ ПАССАЖИРКУ ОТ АЭРОФОБИИ

Имя этого героя авиакомпания предпочла держать в секрете, но его необычный поступок стал известен на всю страну.

Вдохновляющие слова пилота помогли сибирячке побороть страх. Фото: соцсети.

Октябрь. Рейс 6541 Санкт-Петербург — Новосибирск. Среди сотни пассажиров «Боинга» оказалась сибирячка Юлия Колосова, которая впервые в жизни села в самолет. Девушка очень боялась лететь. О ее аэрофобии стало известно даже командиру воздушного судна. Чтобы успокоить сибирячку, пилот написал ей записку. «Милая девушка, не бойтесь и не переживайте. Через 20 минут мы начнем снижение. Мы постараемся приземлиться максимально аккуратно. КВС», — говорилось в послании, которое передала Юле стюардесса.

Этот тетрадный лист с ободряющими словами Юля сохранила на память, а о поступке летчика рассказала журналистам КП-Новосибирск. Теперь в трудные минуты жизни девушка перечитывает эту записку и преодолевает любые сложности.

Иногда нам всем нужен такой пилот.

СТАНИСЛАВ ШУБЕРТ, ХРАНИТЕЛЬ ВИДЕОИСТОРИЙ

24 мая «Комсомольской правде» исполнилось 96 лет. Неожиданный сюрприз ко дню рождения сделали «КП» новосибирские кинематографисты. Анатолий Антонов и Станислав Шуберт нашли на свалке около ДК имени Чкалова старинную пленку с уникальными кадрами кинохроники. Сибиряки подарили фильму «Твоя газета» новую жизнь. В нем зрители могут увидеть в том числе Владимира Маяковского, который работал в «КП».

Владимир Маяковский работал в газете. Фото: скриншот с видео.

— Мы с коллегой Анатолием Антоновым решили оцифровать это кино и сделать общедоступным. Работа велась вручную на самодельном сканере в разрешении 2К. Анатолий потратил на оцифровку фильма сутки. Мы были удивлены, что в целом пленка хорошо сохранилась, пришлось только чуть-чуть подправить звук, — поделился результатами работы Станислав Шуберт.

Теперь любой желающий может прикоснуться к этой истории на YouTube-канале «Вечерний Шуберт».

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