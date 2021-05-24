Сибиряки нашли на улице старинную кинопленку с Владимиром Маяковским и «Комсомолкой»

Владимир Маяковский работал в газете. Фото: скриншот с видео.

Сегодня, 24 мая, «Комсомольской правде» исполнилось 96 лет. Сибирские кинохроникеры к этой дате оцифровали и опубликовали в интернете уникальные кадры кинохроники из далекого 1971 года. Это необычный и очень ценный подарок для работников редакции и наших читателей. Удивительно, но пленку кинематографисты нашли на свалке.

— Это было в 2011 году. Мне позвонили знакомые и сказали, что на мусорке около ДК им. Чкалова валяются старинные пленки. Я поехал, не раздумывая, забрал несколько штук, которые хорошо сохранились. Среди них и был этот документальный фильм «Твоя газета», — рассказал КП-Новосибирск член Союза кинематографистов РФ Станислав Шуберт.

Станислав Шуберт занимается восстановлением исторических кинопленок. Фото: соцсети.

В век современных технологий уникальная работа документалистов теперь доступна разве что в музее, ведь 300 метров старинной кинопленки, это вам не флешка, которую можно вставить в любой компьютер.

— И тогда мы с моим коллегой Анатолием Антоновым решили оцифровать это кино и сделать общедоступным. Работа велась в ручную на самодельном сканере в разрешении 2К. Анатолий сутки потратил на оцифровку фильма, которому, кстати, уже полвека. Мы были удивлены, что в целом пленка хорошо сохранилась, пришлось только чуть-чуть подправить звук, — говорит Шуберт.

Сибирский кинематографист Анатолий Антонов. Фото: предоставлено Станиславом Шубертом.

На исторических кадрах киноленты мы видим легендарных журналистов «КП» — Владимира Маяковского, Василия Пескова, Анатолия Юркова, Владимира Онищенко и Павла Михалева. Истории их творчества даже спустя многие годы кажутся героическими.

Пленка хорошо сохранилась. Фото: Анатолия Антонова.

Удивительно, но лозунг «Комсомолки», строки для которого когда-то придумал Маяковский актуален и сегодня:

Вопросы и трудные, и веселые, и скользкие

И в дни труда, и в дни парадов

Ставила, решала и вела

«Комсомольская правда».

С праздником, наши читатели!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О легендах «Комсомольской правды» (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.