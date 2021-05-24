Сибиряки нашли на улице старинную кинопленку с Владимиром Маяковским и «Комсомолкой»

Владимир Маяковский работал в газете. Фото: скриншот с видео.
Сегодня, 24 мая, «Комсомольской правде» исполнилось 96 лет. Сибирские кинохроникеры к этой дате оцифровали и опубликовали в интернете уникальные кадры кинохроники из далекого 1971 года. Это необычный и очень ценный подарок для работников редакции и наших читателей. Удивительно, но пленку кинематографисты нашли на свалке.
— Это было в 2011 году. Мне позвонили знакомые и сказали, что на мусорке около ДК им. Чкалова валяются старинные пленки. Я поехал, не раздумывая, забрал несколько штук, которые хорошо сохранились. Среди них и был этот документальный фильм «Твоя газета», — рассказал КП-Новосибирск член Союза кинематографистов РФ Станислав Шуберт.
Станислав Шуберт занимается восстановлением исторических кинопленок. Фото: соцсети.
В век современных технологий уникальная работа документалистов теперь доступна разве что в музее, ведь 300 метров старинной кинопленки, это вам не флешка, которую можно вставить в любой компьютер.
— И тогда мы с моим коллегой Анатолием Антоновым решили оцифровать это кино и сделать общедоступным. Работа велась в ручную на самодельном сканере в разрешении 2К. Анатолий сутки потратил на оцифровку фильма, которому, кстати, уже полвека. Мы были удивлены, что в целом пленка хорошо сохранилась, пришлось только чуть-чуть подправить звук, — говорит Шуберт.
Сибирский кинематографист Анатолий Антонов. Фото: предоставлено Станиславом Шубертом.
На исторических кадрах киноленты мы видим легендарных журналистов «КП» — Владимира Маяковского, Василия Пескова, Анатолия Юркова, Владимира Онищенко и Павла Михалева. Истории их творчества даже спустя многие годы кажутся героическими.
Пленка хорошо сохранилась. Фото: Анатолия Антонова.
Удивительно, но лозунг «Комсомолки», строки для которого когда-то придумал Маяковский актуален и сегодня:
Вопросы и трудные, и веселые, и скользкие
И в дни труда, и в дни парадов
Ставила, решала и вела
«Комсомольская правда».
С праздником, наши читатели!
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