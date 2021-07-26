«Взяла молодостью и желанием»: София Позднякова завоевала золото на Олимпиаде в Токио, победив тезку Великую

София начала тренироваться с 9 лет. Фото: REUTERS

26 июля 2021 года точно войдет в историю российского фехтования: весь мир наблюдал, как две российские саблистки решали, кто из них повезет домой золотую медаль с олимпиады в Токио. Две тезки – София Позднякова и Софья Великая – боролись на равных, и все решил один удар – победа досталась Поздняковой.

В родной новосибирской школе олимпийского резерва, где София занималась с 9 лет, за нее болели и тренера, и друзья-спортсмены:

- Мы со всеми тренерами финал смотрели: так кричали, что я даже голос сорвал, - признался КП-Новосибирск Павел Быков, президент Федерации фехтования Новосибирской области и директор областной школы олимпийского резерва по фехтованию, где воспитывалась София. – Просто не представляете, какие эмоции сейчас переполняют: даже не верится, что все это происходит сейчас с нами, что она, дочь прославленногоспортсмена, смогла победить.

За спортсменку болел родной Новосибирск. Фото: REUTERS

- Как финал оцениваете?

- Ни на секунду не сомневались, что София победит. Да, Софья Великая – заслуженная спортсменка, но наша Соня взяла молодостью и желанием. Знаете, как говорят – олимпиада для молодых! Вы не представляете, какая это энергия – молодость Сони! Да, первый ее поединок был валидольным – она проигрывала итальянке со счетом 9:12. Но потом нанесла шесть безответных ударов. Она у нас упертая!

- Когда в Новосибирске будете Софию встречать?

- Она сейчас в Москве живет, когда приедет в Новосибирск, пока неясно. Но мы обязательно ей приготовим встречу: она это заслужила!

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