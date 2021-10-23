Пилот самолета вылечил пассажирку из Новосибирска от аэрофобии с помощью записки

Юлия больше не боится не летать. Фото: предоставлено героиней публикации.

Сибирячка впервые в жизни отважилась совершить перелет из Новосибирска в Санкт-Петербург, но на обратном пути ее охватила паника. Теперь это путешествие она запомнит на всю жизнь.

Жительница Новосибирска Юлия Колосова всегда настороженно относилась к самолетам, а попросту боялась летать. Поэтому отдавала предпочтение автомобилям и поездам. Но в октябре подруги уговорили девушку на небольшое путешествие в Санкт-Петербург. Юля согласилась. Перелет до северной столицы прошел нормально, хотя девушка добровольно отказалась от места у окошка и села в проходе, чтобы не смотреть с неба вниз.

Девушку пугала высота. Фото: предоставлено героиней публикации.

— Поездка получилась просто замечательная, хоть и спонтанная. Город прекрасный, добрый, атмосферный, — поделилась с КП-Новосибирск эмоциями Юлия. Когда настало время возвращаться в родной Новосибирск, девушку стали преследовать странные знаки.

— Меня чуть не высадили с борта, потому что мой посадочный талон оторвали так, что было не видно фамилии. Пришлось сверяться со списком, который принесли наземные службы. И тут меня прорвало... А вдруг мне не надо лететь, а вдруг знак? И слезы градом, — вспоминает сибирячка.

Поездка из Санкт-Петербурга в Новосибирск далась девушке непросто. Фото: предоставлено героиней публикации.

Проблема со списком разрешилась благополучно, но внутренний страх девушки только нарастал. Во время всего полета беспокойную пассажирку постоянно подбадривала стюардесса, спрашивала, как у нее дела и чем она может помочь. А Юля, вжавшись в кресло, даже не знала, что ее сейчас может спасти.

— В конце полета бортпроводница передала мне записку от командира воздушного судна. Я ее прочитала и потом крепко сжимала в руках до самой посадки. На душе, и правда, стало как-то легче, а еще очень приятно было от такого внимания. Спасибо экипажу рейса 6541 Санкт-Петербург-Новосибирск за мое спокойствие! — рассказала КП-Новосибирск Юлия Колосова.

Записку с очень нужными ей тогда словами путешественница оставила себе на память и теперь с улыбкой перечитывает, когда ей становится страшно.

Записка от командира воздушного судна, которая заставила пассажирку улыбнуться и расслабиться. Фото: предоставлено героиней публикации.

«Милая девушка, не бойтесь и не переживайте. Через 20 минут мы начнем снижение. Мы постараемся приземлиться максимально аккуратно. КВС» — выведено на тетрадном листе рукой командира.

Девушка призналась, что после такого приземления и внимания она больше не боится летать и готова дальше путешествовать в разные города и страны.

Юлия благодарна экипажу, который был внимателен и помог ей победить страх. Фото: предоставлено героиней публикации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.