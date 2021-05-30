Лаборант из НИИТО прославилась в TikTok восточными танцами

Юлия занимается танцами для души и тела. Фото: предоставлено Юлией Арефьевой.

Двадцатидевятилетняя Юлия Арефьева из Новосибирска просто взорвала TikTok своим красивым исполнением восточных танцев. Но как оказалось, это не основное занятие сибирячки, а обычное хобби. В будние дни танцовщица вполне серьезная женщина. Юля работает в лаборатории НИИТО и делает рентген пациентам со всей России.

— В октября 2020 года я заболела коронавирусом, сидя дома обратила внимание на социальные сети. В ноябре потихоньку стала снимать свои видео. Даже не ожидала, что они так зайдут. Никогда не изучала продвижение в социальных сетях, все получилось как-то само собой. Мне приятно, что людям понравилось. Очень вдохновляют позитивные комментарии и живые отклики, — рассказала КП-Новосибирск Юлия.

Красотка отметила, что увлечение танцами это ее хобби и дополнительный доход для семьи, ведь она выступает на корпоративах и праздниках по заказу. Самым большим поклонником творчества стал 5-летний сын, который тоже норовит попасть на видео в TikTok вместе с мамой.

— Сынок активный, весь в меня. Радует, что и муж с пониманием относится к танцам, — говорит женщина. — Удивительно, но с гневной критикой мне сталкиваться еще не приходилось. Единственное, что людей интересует свои ли у меня формы. Скажу честно — у меня все свое, натуральное.

В целом подписчики от сибирячки в полном восторге. А вот реакцию на свою неожиданную популярность со стороны руководства клиники Юлия еще не знает, но уверена, что старшие коллеги подержат ее и, возможно, попросят станцевать фирменный танец живота.

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