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Общество14 апреля 2021 13:57

«Пришла со школы вся мокрая, ручонки трясутся...»: под Новосибирском второклассница спасла подругу, которая с головой ушла под воду

Девочка, не раздумывая, бросилась на помощь однокласснице, вытащила ее из озера и спасла ей жизнь
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Восьмилетняя Диана спасла жизнь своей одноклассницы, вытащив девочку из ледяного озера. Фото предоставлено героем публикации.

Восьмилетняя Диана спасла жизнь своей одноклассницы, вытащив девочку из ледяного озера. Фото предоставлено героем публикации.

Жительница города-спутника Новосибирска — Обь, 8-летняя Диана Акушко, спасла от гибели свою одноклассницу. В день, который чуть не стал роковым, ученицы 2-го класса школы № 1 возвращались домой по тропинке вдоль озера Козловское. Внезапно одна из них поскользнулась и упала в ледяную воду. Диана, не раздумывая бросилась на помощь подружке, и вытащила ее из воды. Об инциденте, который случился еще 7 апреля, КП-Новосибирск рассказала мама девочки, Оксана.

— В тот день Диана пришла из школы вся мокрая, я даже поругалась на нее немного. А у нее ручонки трясутся, и она лишь повторяет, что Настя чуть не утонула. Я, если честно, сперва не придала значения, а потом мне позвонила мама одноклассницы и поблагодарила Диану за спасение дочки. А затем до меня дошло, с какого именно обрыва упала девочка: там высота больше метра. Выяснилось, что она с головой ушла под воду. А Диана, чтобы спасти ее, даже рюкзак не успела скинуть, а прямо с ним полезла в воду. То, что они обе выбрались из воды в верхней одежде и не утонули — настоящее чудо!, — поделилась с КП-Новосибирск мама маленькой спасительницы.

По словам мамы девочки, она с детства прививала ей то, что близким нужно помогать, поэтому в ее поступке нет ничего сверхъестественного. Сама Диана не считает, что совершила какой-то подвиг. Как говорит школьница, она просто не хотела, чтобы ее подруга утонула.

Оксана также отметила, что опасную тропинку возле озера Козловского так и не отгородили. Каждый день мимо водоема идут школьники. Есть риск, что в воду сорвется еще один ребенок, а рядом не будет того, кто успеет его спасти.

По словам Оксаны, ей уже звонили из МЧС и сказали, что планируют наградить Диану за ее подвиг.

В самой администрации города Обь инцидент пока не прокомментировали. По словам замглавы мэрии Корчагиной Ольги Владимировны, власти собирают информацию о случившемся и позже дадут ответ.

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