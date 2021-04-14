«Пришла со школы вся мокрая, ручонки трясутся...»: под Новосибирском второклассница спасла подругу, которая с головой ушла под воду

Восьмилетняя Диана спасла жизнь своей одноклассницы, вытащив девочку из ледяного озера. Фото предоставлено героем публикации.

Жительница города-спутника Новосибирска — Обь, 8-летняя Диана Акушко, спасла от гибели свою одноклассницу. В день, который чуть не стал роковым, ученицы 2-го класса школы № 1 возвращались домой по тропинке вдоль озера Козловское. Внезапно одна из них поскользнулась и упала в ледяную воду. Диана, не раздумывая бросилась на помощь подружке, и вытащила ее из воды. Об инциденте, который случился еще 7 апреля, КП-Новосибирск рассказала мама девочки, Оксана.

— В тот день Диана пришла из школы вся мокрая, я даже поругалась на нее немного. А у нее ручонки трясутся, и она лишь повторяет, что Настя чуть не утонула. Я, если честно, сперва не придала значения, а потом мне позвонила мама одноклассницы и поблагодарила Диану за спасение дочки. А затем до меня дошло, с какого именно обрыва упала девочка: там высота больше метра. Выяснилось, что она с головой ушла под воду. А Диана, чтобы спасти ее, даже рюкзак не успела скинуть, а прямо с ним полезла в воду. То, что они обе выбрались из воды в верхней одежде и не утонули — настоящее чудо!, — поделилась с КП-Новосибирск мама маленькой спасительницы.

По словам мамы девочки, она с детства прививала ей то, что близким нужно помогать, поэтому в ее поступке нет ничего сверхъестественного. Сама Диана не считает, что совершила какой-то подвиг. Как говорит школьница, она просто не хотела, чтобы ее подруга утонула.

Оксана также отметила, что опасную тропинку возле озера Козловского так и не отгородили. Каждый день мимо водоема идут школьники. Есть риск, что в воду сорвется еще один ребенок, а рядом не будет того, кто успеет его спасти.

По словам Оксаны, ей уже звонили из МЧС и сказали, что планируют наградить Диану за ее подвиг.

В самой администрации города Обь инцидент пока не прокомментировали. По словам замглавы мэрии Корчагиной Ольги Владимировны, власти собирают информацию о случившемся и позже дадут ответ.

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