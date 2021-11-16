Первый в России робопес: хирурги поставили на искусственные лапы дворняжку, пострадавшую от живодеров

Жертва живодеров две недели умирала на улице. Фото: Предоставлено зоозащитницами Краснодара instagram.com/zoo_sos_krd

Новосибирские ветеринары поставили на искусственные лапы бездомную дворняжку из Краснодара. Это первая в России собака, у которой все четыре лапы — протезы, они стоят около 400 тысяч. И сумму эту собрали неравнодушные люди. Судьба сделала Монике и еще один подарок — ей заинтересовалась зоозащитница из Лондона. Подробности этой истории — в материале КП-Новосибирск.

УМИРАЛА В СНЕГУ ДВЕ НЕДЕЛИ

Безлапую собаку в станице Пластуновская под Краснодаром нашла местная жительница Ирина 1 декабря прошлого года. Живодеры, которых полиция так и не нашла, отрезали ей все лапы. Вместо них торчали кости. Две недели собака лежала в снегу и медленно умирала. Ирина была шокирована увиденным и в тот же день сообщила о страшной находке знакомой зоозащитнице Марине. Та отправила за собакой зоотакси.

— Ирина нашла песика ранним утром, на улице было еще темно. Сперва подумала, что собачка парализована, но с рассветом увидела ужасную картину. У нее не было лапок. Местные рабочие рассказали, что истерзанная собака лежала так уже две недели. Сперва тихо скулила при виде людей, а потом уже просто молчала. Даже не знаю, как она вообще смогла выжить без еды и воды. Когда мы забрали Монику, так мы назвали собаку, в Краснодар, у нее была крайняя степень истощения, запах от нее был жуткий — начался сепсис, — рассказала КП-Новосибирск Марина.

Моника сперва пережила реанимацию в Краснодаре, а затем установку протезов в Новосибирске. Фото: Предоставлено зоозащитницами Краснодара instagram.com/zoo_sos_krd // фото Сергея Горшкова предоставлены клиникой «Бэст»

Ветеринар Юлия Кикоть с коллегами из клиники «На Бабушкина» круглые сутки боролась за жизнь Моники в реанимации, врачи делали ей переливание крови, затем сформировали культи вместо лапок. Собаке стало лучше. К тому времени историю Моники уже знали многие зоозащитники Краснодара. И люди думали, как могут помочь дворняжке. Тогда Марина связалась с новосибирской клиникой «Бэст», которая уже прославилась тем, что первой в мире вживила коту четыре протеза вместо лап. Вдруг и собаку можно поставить на такие? Но вес кота и собаки сильно отличался. Поэтому хирургу-ортопеду пришлось решить сложную задачу и придумать по сути новую конструкцию, которая выдержала бы вес животного. К тому же от природы у Моники были кривые лапы, как у таксы, что тоже надо было учесть.

Моника сутки провела в реанимации, но выжила. Фото: Предоставлено зоозащитницами Краснодара instagram.com/zoo_sos_krd

НОВЫЕ ЛАПЫ — И ЕЩЕ РАЗ НОВЫЕ ЛАПЫ

— Моника поступила к нам 2 месяца назад, и мы стали разрабатывать для нее протезы. Это было сложно, но все-таки удалось просчитать и сделать конструкцию, которая была бы оптимальна для этого животного. В Томске протезы распечатали на 3D-принтере, и Моника легла на операцию. Однако первые протезы не подошли, у собаки даже треснула кость! Оказалось, что из-за ошибки в томографии мы распечатали слишком большие лапы. В итоге — новые расчеты и новые протезы. И вот они уже прижились, — объяснил КП-Новосибирск хирург-ортопед ветклиники Сергей Горшков.

Раньше собака только ползала, сейчас уже научилась ходить. Фото: Сергей Горшков, предоставлены клиникой «Бэст»

Марина и ее подруга Алла несколько лет занимаются помощью собакам-инвалидам в Краснодаре. История жертвы живодеров покорила сердца людей, вместе они собрали уже более 400 тысяч рублей на лечение и протезы для дворняжки. Девушки добавили, что вместе с Моникой они нашли целый выводок собак и, испугавшись, что они тоже станут жертвами живодеров, забрали их на пристройство. Одна собака уехала жить в США, остальных удалось пристроить в Москву и Санкт-Петербург.

— Моника — уникальная собака, которая чудом прожила две недели с отрубленными лапами. Мы написали в полицию заявление о жестоком обращении с животными, там завели уголовное дело, но подозреваемых так и не нашли. Есть и хорошие новости: история Моники покорила британскую зоозащитницу Кейси, автора блога Maggiethewunderdog, у которого полмиллиона подписчиков. Она влюбилась в нашу Монику и теперь мечтает забрать ее в Лондон, — добавляет Марина. — Моника — наш боец, она удивительная, сильная. Если вы увидите ее, вы в нее влюбитесь. Она прекрасна.

Британская зоозащитница хочет приютить Монику (слева), у женщины уже есть собака-инвалид из Краснодара Лея (справа). Фото: Предоставлено зоозащитницами Краснодара instagram.com/zoo_sos_krd

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