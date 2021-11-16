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16 ноября 2021 16:55

Первый в России робопес: хирурги поставили на искусственные лапы дворняжку, пострадавшую от живодеров

Сложную операцию провели новосибирские врачи. Теперь необычную собаку хочет забрать зоозащитница из Лондона
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Жертва живодеров две недели умирала на улице. Фото: Предоставлено зоозащитницами Краснодара instagram.com/zoo_sos_krd

Жертва живодеров две недели умирала на улице. Фото: Предоставлено зоозащитницами Краснодара instagram.com/zoo_sos_krd

Новосибирские ветеринары поставили на искусственные лапы бездомную дворняжку из Краснодара. Это первая в России собака, у которой все четыре лапы — протезы, они стоят около 400 тысяч. И сумму эту собрали неравнодушные люди. Судьба сделала Монике и еще один подарок — ей заинтересовалась зоозащитница из Лондона. Подробности этой истории — в материале КП-Новосибирск.

УМИРАЛА В СНЕГУ ДВЕ НЕДЕЛИ

Безлапую собаку в станице Пластуновская под Краснодаром нашла местная жительница Ирина 1 декабря прошлого года. Живодеры, которых полиция так и не нашла, отрезали ей все лапы. Вместо них торчали кости. Две недели собака лежала в снегу и медленно умирала. Ирина была шокирована увиденным и в тот же день сообщила о страшной находке знакомой зоозащитнице Марине. Та отправила за собакой зоотакси.

— Ирина нашла песика ранним утром, на улице было еще темно. Сперва подумала, что собачка парализована, но с рассветом увидела ужасную картину. У нее не было лапок. Местные рабочие рассказали, что истерзанная собака лежала так уже две недели. Сперва тихо скулила при виде людей, а потом уже просто молчала. Даже не знаю, как она вообще смогла выжить без еды и воды. Когда мы забрали Монику, так мы назвали собаку, в Краснодар, у нее была крайняя степень истощения, запах от нее был жуткий — начался сепсис, — рассказала КП-Новосибирск Марина.

Моника сперва пережила реанимацию в Краснодаре, а затем установку протезов в Новосибирске. Фото: Предоставлено зоозащитницами Краснодара instagram.com/zoo_sos_krd // фото Сергея Горшкова предоставлены клиникой «Бэст»

Моника сперва пережила реанимацию в Краснодаре, а затем установку протезов в Новосибирске. Фото: Предоставлено зоозащитницами Краснодара instagram.com/zoo_sos_krd // фото Сергея Горшкова предоставлены клиникой «Бэст»

Ветеринар Юлия Кикоть с коллегами из клиники «На Бабушкина» круглые сутки боролась за жизнь Моники в реанимации, врачи делали ей переливание крови, затем сформировали культи вместо лапок. Собаке стало лучше. К тому времени историю Моники уже знали многие зоозащитники Краснодара. И люди думали, как могут помочь дворняжке. Тогда Марина связалась с новосибирской клиникой «Бэст», которая уже прославилась тем, что первой в мире вживила коту четыре протеза вместо лап. Вдруг и собаку можно поставить на такие? Но вес кота и собаки сильно отличался. Поэтому хирургу-ортопеду пришлось решить сложную задачу и придумать по сути новую конструкцию, которая выдержала бы вес животного. К тому же от природы у Моники были кривые лапы, как у таксы, что тоже надо было учесть.

Моника сутки провела в реанимации, но выжила. Фото: Предоставлено зоозащитницами Краснодара instagram.com/zoo_sos_krd

Моника сутки провела в реанимации, но выжила. Фото: Предоставлено зоозащитницами Краснодара instagram.com/zoo_sos_krd

НОВЫЕ ЛАПЫ — И ЕЩЕ РАЗ НОВЫЕ ЛАПЫ

— Моника поступила к нам 2 месяца назад, и мы стали разрабатывать для нее протезы. Это было сложно, но все-таки удалось просчитать и сделать конструкцию, которая была бы оптимальна для этого животного. В Томске протезы распечатали на 3D-принтере, и Моника легла на операцию. Однако первые протезы не подошли, у собаки даже треснула кость! Оказалось, что из-за ошибки в томографии мы распечатали слишком большие лапы. В итоге — новые расчеты и новые протезы. И вот они уже прижились, — объяснил КП-Новосибирск хирург-ортопед ветклиники Сергей Горшков.

Раньше собака только ползала, сейчас уже научилась ходить. Фото: Сергей Горшков, предоставлены клиникой «Бэст»

Раньше собака только ползала, сейчас уже научилась ходить. Фото: Сергей Горшков, предоставлены клиникой «Бэст»

Марина и ее подруга Алла несколько лет занимаются помощью собакам-инвалидам в Краснодаре. История жертвы живодеров покорила сердца людей, вместе они собрали уже более 400 тысяч рублей на лечение и протезы для дворняжки. Девушки добавили, что вместе с Моникой они нашли целый выводок собак и, испугавшись, что они тоже станут жертвами живодеров, забрали их на пристройство. Одна собака уехала жить в США, остальных удалось пристроить в Москву и Санкт-Петербург.

— Моника — уникальная собака, которая чудом прожила две недели с отрубленными лапами. Мы написали в полицию заявление о жестоком обращении с животными, там завели уголовное дело, но подозреваемых так и не нашли. Есть и хорошие новости: история Моники покорила британскую зоозащитницу Кейси, автора блога Maggiethewunderdog, у которого полмиллиона подписчиков. Она влюбилась в нашу Монику и теперь мечтает забрать ее в Лондон, — добавляет Марина. — Моника — наш боец, она удивительная, сильная. Если вы увидите ее, вы в нее влюбитесь. Она прекрасна.

Британская зоозащитница хочет приютить Монику (слева), у женщины уже есть собака-инвалид из Краснодара Лея (справа). Фото: Предоставлено зоозащитницами Краснодара instagram.com/zoo_sos_krd

Британская зоозащитница хочет приютить Монику (слева), у женщины уже есть собака-инвалид из Краснодара Лея (справа). Фото: Предоставлено зоозащитницами Краснодара instagram.com/zoo_sos_krd

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