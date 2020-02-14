Рыжий и бесстыжий: кот на протезах устраивает побеги от своих врачей-спасителей

Новосибирский ветеринар Сергей Горшков сделал несчастного уличного кота настоящей звездой мировых СМИ. Отморозивший себе все лапки котейка должен был быть усыплен, но ветеринар подарил ему новые протезы-«копытца» вместо прежних лап. Встав на ноги, Рыжий завоевал место талисмана клиники - оставили его жить прямо там, не стали подыскивать семью. Между тем это очень шустрый талисман, который уже несколько раз пытался совершить побег на новых лапках. Доктор же получил мировую славу, и теперь к нему везут животных-ампутантов со всей России. Корреспонденты КП-Новосибирск побывали в гостях у Рыжего и его спасителей.

Рыжий - любимец ветеринаров.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«БАШМАЧКИ» ДЛЯ КОТА

Ветеринарная клиника «Бэст» прославила город не хуже Новосибирского зоопарка. История рыжего кота начинается в 2017 году. Тогда прохожие нашли обмороженного и почти мертвого котика в томском сугробе. Уши буквально отваливались, а лапы и хвост превратились в ледышки. Ветврачи местной клиники сохранили коту жизнь, но уши, часть хвоста и частично лапки Рыжему пришлось ампутировать.

Для домашнего хищника лишиться всех своих лап равносильно смерти. Рыжий потерял интерес к жизни. Круглые сутки лежал, отвернувшись от всех. Его даже хотели усыпить. Услышав страшную историю от зоозащитников, ветеринар Сергей Горшков решил во что бы то ни стало вернуть животному подвижность.

Лапки превратились в «копыта». По ночам кот совершает обход клиники.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Сейчас мы знаем множество историй о спортсменах, которые достигают невероятных результатов, несмотря на потерю руки или ноги. Мы решили перенести технологию бионических протезов для людей на животных. Это совершенно не больно, а сам материал похож на тот, из которого растут рога у оленей, - рассказал КП-Новосибирск ветеринар Сергей Горшков.

Полгода Рыжий провел под присмотром врачей, прежде чем для него разработали и отпечатали протезы.

Протезы ставили полгода, но теперь кот доволен.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Их сделали методом 3D-печати путем селективного лазерного спекания пористого порошка титана. На первом этапе я разработал модель в специальной программе-планировщике. После коррекции 3D-модели выполняется ее печать на специальном аддитивном принтере. Затем на полученную модель мы наносим биопокрытие из гидроксиапатита для лучшего сращения стана с костью. Данная технология была разработана и используется совместно с коллегами из томского политеха. Внешние экзопротезы были изготовлены из распечатанных форм и заливки силиконом. Потом из «умного» пластика напечатали силиконовые лапки-башмачки, - описал процесс Сергей Горшков.

Подобный эксперимент уже проводили в Англии. В 2007 году в клинике доктора Фитцпатрика коту Оскару поставили два протеза задних лап. Тогда это стоило огромных денег - около полумиллиона рублей. Но благодаря технологиям аддиктивной печати протезы Рыжего обошлись в 100 раз дешевле - 5 тысяч рублей за лапу! И он стал первым в мире котом, у которого было сразу четыре протеза.

Установка одной лапы обошлась бы в 20 тысяч рублей.

РЫЖИЙ БЕГЛЕЦ-РЕЦИДИВИСТ

Итак, Рыжему сначала заменили передние лапы, спустя несколько месяцев удалось заживить все раны. Пришлось надеть аппараты Илизарова, и только после этого кость срослась с имплантом. Потом поставили протезы на задние лапки.

- Мы сперва думали пристроить его в семью, но обнаружили хроническую болезнь почек, поэтому оставили жить при клинике, - говорит ветеринар.

Кот пользуется славой и клянчит корм.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Попав в клинику, Рыжий сначала был ласков и мил, но потом встал на ноги - и показал себя типичным надменным котом. Наглецом и бунтарем! Уличный кот сейчас считает, что клиника - это его территория. Не стесняется попросить еды у каждого встречного-поперечного, спит на диванах для посетителей - в общем, обычная наглая кошачья морда, которой все всё прощают. Даже побеги!

- Летом кот отправляется гулять по крыльцу, греться на солнце. Но даже для кота-инвалида нет ничего дороже свободы, он сбегал от нас уже десятки раз. Любит убежать за гаражи. Даже зимой хочет уйти на улицу побегать, пытается сбежать. Вот характер! - улыбается Сергей Горшков.

Кот ночует везде, где хочет.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кстати, кот оказался таким подвижным, что умудрился сломать одну из подушечек-лап. Ее пришлось заменить на более устойчивое «копытце». Кот буквально скачет по клинике, а врачи шутят:

- Хорошо, что у нас снизу нет соседей - были бы жалобы на «топот котов».

- Кот ночует везде, где хочет. Ночью он совершает обход - это очень важный ритуал. Еще один нюанс: кот не может умываться. Но две женщины-администратора ухаживают за пушистой знаменитостью, вычесывают и гладят его шерсть. Других животных в клинике Рыжий терпит, но чувствует себя на правах главного, - перечисляет привычки питомца 31-летний Сергей Горшков. Всего за четыре года молодой доктор прооперировал 36 подобных кошек - и это только начало его медицинского пути…