«Это была случайность»: следствие смягчилось к водителю, который наехал на женщину с коляской

Наталья и Константин так и не помирились до суда. Фото: предоставлено героем публикации/соцсети

История из Новосибирска, произошедшая девять месяцев назад и наделавшая много шума в СМИ, получила неожиданное продолжение. Напомним, водитель старенькой иномарки Константин Волобуев наехал на ногу прохожей с коляской в жилом дворе многоэтажки. По этому факту возбудили дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, среди которых малолетний ребенок». Но теперь следователи смягчились. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«ДОГОВОРИТЬСЯ МИРНО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ»

Замечание о неправильно припаркованном на газоне автомобиле курьера по доставке еды обернулось для водителя и пострадавшей сибирячки очень затяжным и тяжелым выяснением отношений. «Комсомолка» сразу после инцидента выслушала обе стороны конфликта. Следственный комитет оперативно возбудил уголовное дело по достаточно тяжкой статье «Покушение на убийство двух лиц, среди которых малолетний ребенок», виновника наезда задержали, а автомобиль как орудие преступления изъяли и поместили на штрафстоянку. Но когда судья на заседании по избранию меры пресечения стал вникать в ситуацию, то понял, что перед ним не опасный рецидивист. Константина Волобуева по ходатайству адвоката все-таки удалось вытащить из изолятора: сначала — под домашний арест, а затем и вовсе под подписку о невыезде. Но ему по-прежнему грозили тюрьма и реальный срок.

Константин потерял работу после инцидента. Фото: соцсети

Женщина, чья нога оказалась под колесами «Тойоты», упорно настаивала на самом жестком наказании. Она писала письма в Москву, выступала в СМИ, каждый раз обжаловала отказ об аресте и ни в какую не хотела мириться со своим обидчиком.

— Когда все это произошло, я ведь подходил, предлагал помощь, да и потом не прятался, дождался на месте скорую помощь, полицию. А пострадавшая просто послала меня на три буквы и как-то даже подозрительно сразу заявила: «С вас миллион мало будет взять за все это!» То есть после этого наезда она моментально стала думать о деньгах и компенсациях. Муж ее, я помню, сгоряча сказал ей: «Что ты вечно лезешь под эти машины! Я же говорил, не лезь к ним!» Потом она сообщила, что если я заплачу 350 тысяч, то она подумает над нашим примирением. Получается, что человек с самого начала настроен был заработать, получить компенсацию за происшествие. Конечно, я отказался платить. Мой работодатель выплатил ей 300 тысяч за моральный ущерб и на лечение, а потом еще на 8 Марта доставляли ей подарок — пакеты с продуктами, — рассказал КП-Новосибирск водитель иномарки Константин Волобуев.

Мужчина говорит, что не хотел доводить ситуацию до суда, был готов пойти на мировую. Только пострадавшая Наталья Трещеткина не согласилась. Сейчас она планирует получить 1,2 миллиона рублей в качестве компенсации за сломанную ногу.

— Я по квартире-то с трудом передвигаюсь на одной ноге, а у меня двое маленьких детей. Константин так и не признает свою вину. Я верю, что курьер не планировал мое убийство, но ведь он считает, что во всей этой ситуации виновата я сама. Да, убить он меня не хотел, но и извиняться не думает, — уверяла сразу после инцидента пострадавшая Наталья Трещеткина.

«Я УБИЙСТВО НЕ ПЛАНИРОВАЛ»

Следствие по делу длилось долго. Все это время Волобуев и его адвокат доказывали, что статья, по которой Константина обвиняли изначально, слишком жесткая.

Водитель несколько месяцев убеждал следователей в том, что он не собирался убивать женщину с ребенком. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области.

— Я настаиваю на том, что это был случайный наезд. Я не планировал наезжать на эту женщину и ее ребенка и тем более не планировал их убийство. Вся эта история, поверьте, и на мне сказалась тоже. Автомобиль до сих пор под арестом, я не имею возможности работать. Да и здоровье из-за переживаний тоже пошатнулось: перенес операцию, потом коронавирус, до сих пор восстанавливаюсь. Да, это будет мне уроком на будущее, что нужно проявлять терпимость, не связываться с женщинами и избегать конфликтов, — говорит Константин.

Видео, которое после ЧП молниеносно разлетелось по всем сайтам и пабликам, правоохранители тщательно изучили вдоль и поперек, опросили свидетелей, участников и в итоге пересмотрели изначальное обвинение.

Конфликт произошел во дворе жилого дома в Кировском районе. Фото: стоп-кадр с видео

На первой стадии Константина обвиняли по трем пунктам части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц, среди которых малолетний ребенок». Это особо тяжкое преступление.

— По результатам расследования квалификация обвинения была изменена на часть 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Данное обвинение относится к категории небольшой тяжести. В настоящее время расследование окончено, уголовное дело направлено прокурору, — пояснил КП-Новосибирск адвокат Денис Садовский.

А дальше в конфликте из-за замечания о неправильной парковке будет разбираться мировой судья Кировского района.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием этой истории.

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