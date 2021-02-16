«Она сделала ему замечание»: новосибирец на парковке сбил маму с санками

Видно, как к женщине подбежал прохожий, чтобы помочь. Фото:скрин видео.

В Кировском районе Новосибирска на парковке у дома 20 по улице Чистякова 49-летний водитель сбил 37-летнюю маму с санками. Инцидент произошел 15 февраля. Конфликт на парковке сняла камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина пытается припарковаться у дома. В это время мимо идет женщина с санками. Она открыла дверь автомобиля и что-то сказала водителю. После чего мужчина продолжает совершать маневр и сбивает сибирячку. Женщина вместе с санками упала на дорогу.

Как сообщили в ГИБДД Новосибирска, маму госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у нее перелом ноги.

– «Toyota Corolla» ехала во дворе дома №20 улицы Александра Чистякова. Водитель наехал на пешехода, который стоял на проезжей части, – рассказали в ведомстве.

Сейчас по данному факту ведется административное расследование, устанавливаются все обстоятельства.

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