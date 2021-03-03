Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию по избранию меры пресечения 49-летнему Константину Волобуеву. Именно он был за рулем иномарки, которая 15 февраля во дворе дома по улице Чистяковой, наехала на ногу молодой мамы. Женщина была на улице с коляской, в которой спала маленькая дочка. Оказалось, что в тот день Волобуев, который работал курьером, доставлял заказ по данному адресу. Он припарковал свой автомобиль на газоне. Жительница дома, которая вышла на улицу с ребенком, сделала курьеру замечание. В итоге конфликт закончился для нее в больнице.После случившегося в сети появилось видео самого наезда на женщину с коляской, а история получила большой общественный резонанс. Следователи СК тут же возбудили уголовное дело по достаточно тяжкой статье, Волобуев подозревается в покушении на убийство двух и более лиц. Расследование взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Сам подозреваемый утверждает, что убивать женщину и ее ребенка, который в момент наезда находился в санках-коляске, он не планировал. Он считает, что активистка (женщина входит в совет дома) сама намеренно бросилась под колеса, преграждая ему дорогу. И Кировский районный суд дважды оставлял шофера на свободе на время следствия. Следователи это обжаловали.— Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц и 12 суток. Мы надеемся, что следствие разберется в ситуации и в дальнейшем действия Константина будут переквалифицированы. Считаю, что в данном случае нет никакого покушения на убийство, а в действиях Константина отсутствовал умысел на причинение вреда потерпевшей. По факту мы имеем причинение вреда здоровью потерпевшей по неосторожности и нарушение правил дорожного движения, — прокомментировал КП-Новосибирск адвокат подозреваемого Денис Садовский.Что касается пострадавшей мамы, то она очень хотела сегодня приехать в суд, увидеть своего обидчика. Но женщина сейчас сама будто под домашним арестом из-за загипсованной ноги.— Я по квартире то с трудом передвигаюсь на одной ноге, а у меня двое маленьких детей. Мне следователь позвонила и сказала после заседания о результатах, а также, что Константин так и не признает свою вину. Арест меня устраивает. Я верю, что курьер не планировал мое убийство, но ведь он до сих пор считает, что во всей этой ситуации моя вина. Да, убить он меня не хотел, но и извиняться не думает, — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая Наталья Трещеткина.Супруга Константина Волобуева Елена призналась «Комсомолке», что и для их семьи сейчас наступили сложные времена.— Машину арестовали как вещдок в уголовном деле. Костя не может работать, а сейчас будет вынужден сидеть под арестом. Хотя он и так все это время практически никуда не выходил. Домой его привезли после суда уже вечером. Всех правил, которые мы теперь должны будем соблюдать, я еще не знаю, — сказала КП-Новосибирск Елена.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Обещали — нашу машину сожгут»: семье новосибирского курьера, который сбил женщину с коляской, поступают угрозыСуд оставил мужчину на свободе, что вызвало споры в соцсетях. Мы побывали дома у курьера, он уверяет, что не планировал убийство, а сейчас остался без машины и работы (подробнее)Новосибирца, сбившего маму с коляской, отпустили из зала судаСледствие просило отправить мужчину в СИЗО (подробнее)«Дочка выпала из санок, а я закричала от боли!»: мама годовалой девочки рассказала, как ее сбил водитель иномарки из-за сделанного замечанияГлавным вещдоком в этом деле станет видео с камер наблюдения, его уже смотрят новосибирские следователи. Но уголовное дело грозит не только неадекватному шоферу (подробнее)«Только я ехать, она дорогу перегораживает»: водитель, сбивший маму с коляской, объяснил свой поступок следователямКурьер считает, что конфликт спровоцировала женщина (подробнее)Новосибирца, сбившего маму с коляской, отправили под домашний арестРанее мужчину два раза отпускали из зала суда без меры пресечения (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.