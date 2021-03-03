Новосибирца, сбившего маму с коляской, отправили под домашний арест

Новосибирцу, сбившему маму с коляской, избрали меру пресечения. Фото: стоп-кадр

В среду, 3 марта, Новосибирский областной суд определил меру пресечения новосибирцу, сбившего маму с коляской.

— Мужчина будет находиться под домашним арестом до 16 апреля 2021 года, — рассказала КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела Прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Новосибирцу запрещено покидать место жительство без согласования со следователями, а также общаться со свидетелями происшествия. Кроме того, мужчине нельзя пользоваться телефоном и Интернетом.

Напомним, конфликт произошел 15 февраля, во дворе дома №20 улицы Александра Чистякова. Сибирячка вышла на прогулку со своей годовалой дочкой и сделала замечание курьеру, припарковавшемуся на газоне у ее дома. В ответ на это мужчина наехал на женщину на машине — после этого ее госпитализировали в больницу с переломом. Инцидентом заинтересовался областной следственный комитет. Сибиряка обвинили в покушении на убийство и требовали заключить сначала под стражу, а потом под домашний арест. Оба ходатайства были судом отклонены.

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