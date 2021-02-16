«Дочка выпала из санок, а я закричала от боли!»: мама годовалой девочки рассказала, как ее сбил водитель иномарки из-за сделанного замечания

После инцидента женщина лежит дома с загипсованной ногой. Фото: предоставлены героиней публикации / стоп-кадр из видео.

В Новосибирске на маму с коляской наехал водитель «Toyota Corolla» из-за сделанного ему замечания. Произошло все на парковке возле дома № 20 по улице Чистякова. Женщина тогда вышла на улицу с годовалой дочкой, которая спала в санках-коляске. Малышка после инцидента не пострадала, а вот ее мама теперь лежит с загипсованной ногой. Женщина утверждает, что ее сбили умышленно. Из чего возник конфликт и почему крайней может оказаться семья пострадавшей — в материале КП-Новосибирск.

37-летняя Нина* рассказывает, что днем 15 февраля вышла погулять вместе с мужем и дочкой, которую уложили в санки-коляску. Вместе с ними в лифте спускался мужчина — доставщик еды. Выйдя из подъезда, он направился к своей иномарке, а Нина обратила внимание, что «Тойота» припаркована в неположенном месте.

— Когда муж пошел выносить мусор, я подошла к водителю, спросила: «Вы видите, где стоите? Это газон». А он: «Да пошла ты нахрен!». Я — представитель совета дома, поэтому сделала ему замечание. В ответ было: «Ну а что? Мне встать больше некуда было», — рассказала КП-Новосибирск женщина.

Врачи поставили диагноз: закрытый краевой перелом и гемартроз. Фото: предоставлено героиней публикации.

Сибирячка пыталась узнать у водителя-курьера, в какую квартиру он приходил, в какой компании работает, чтобы сообщить о нарушениях его руководству. Шофер на вопросы ничего не ответил. Камеры видеонаблюдения засняли, как он нажимает на газ, разворачивается и несется прямо на женщину с ребенком.

— Я закричала от боли, когда он наехал мне на ногу. Из санок выпала дочка и заплакала. К нам подбежал мой муж. Он не дал водителю уехать, в горячке ударил его два раза. Соседи вызвали скорую и полицию, помогли мне встать. Меня увезли в больницу. Поставили диагноз: закрытый краевой перелом колена и гемартроз (кровоизлияние в полость сустава — прим. ред.). С дочкой, слава богу, все в порядке, — рассказала КП-Новосибирск Нина.

Из-за того, что нужно заботиться о маленькой дочери и 13-летнем сыне, женщина написала отказ от госпитализации, на свой страх и риск вернулась домой. С финансами у семьи пока что туго: муж Нины ищет работу, сама она находится в декрете. Столкнулись сибиряки и еще с одной проблемой: водитель, которого ударил муж Нины, заявил, что получил сотрясение мозга, и тоже написал заявление в полицию. Сибирячка же хочет, чтобы ей возместили физический и моральный ущерб. Вот только, по ее словам, ее заявление полиция принимать отказалась:

— В полиции заявление от меня не приняли, ничем это не аргументировали, только зафиксировали факт ДТП. Я позвонила в полк ДПС: мне ответили, что перезвонят в течение месяца! Что дальше делать, куда обращаться, мы не знаем, — переживает Нина.

Но после публикации видео в соцсетях, силовики все-таки подключились к этой истории. Делом заинтересовалась уже не полиция, а Следственный комитет: там начали уголовную проверку.

*Имя героини изменено по ее просьбе

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