Следователи начали проверку после того, как новосибирец сбил маму с санками

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Фото: стоп-кадр

В Новосибирские следователи проводят проверку после того, как новосибирец сбил 37-летнюю маму с санками. Инцидент произошел 15 февраля у дома №20 по улице Александра Чистякова. Камера видеонаблюдения сняла, как женщина с санками, проходя мимо паркующегося автомобиля, сделала водителю замечание. Мужчина продолжил совершать маневр и сбил сибиряку с санками. Женщина упала. Ей вызвал «скорую помощь», которая отвезла ее в больницу. Там врачи диагностировали у женщины перелом ноги.

— По данному факту проводится проверка. После нее будет принято процессуальное решение, — сообщили в СК по Новосибирской области .

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она сделала ему замечание»: новосибирец на парковке сбил маму с санками.

Женщину с переломом ноги госпитализировали в больницу. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.