Следователи начали проверку после того, как новосибирец сбил маму с санками

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Фото: стоп-кадр
В Новосибирские следователи проводят проверку после того, как новосибирец сбил 37-летнюю маму с санками. Инцидент произошел 15 февраля у дома №20 по улице Александра Чистякова. Камера видеонаблюдения сняла, как женщина с санками, проходя мимо паркующегося автомобиля, сделала водителю замечание. Мужчина продолжил совершать маневр и сбил сибиряку с санками. Женщина упала. Ей вызвал «скорую помощь», которая отвезла ее в больницу. Там врачи диагностировали у женщины перелом ноги.
— По данному факту проводится проверка. После нее будет принято процессуальное решение, — сообщили в СК по Новосибирской области .
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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