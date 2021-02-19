Новосибирца, сбившего маму с коляской, снова освободили из зала суда

Новосибирца, сбившего маму с коляской, снова отпустили из зала суда. Фото: стоп-кадр

Новосибирца, сбившего маму с коляской, снова отпустили из зала суда. Напомним, конфликт произошел 15 февраля, во дворе дома №20 улицы Александра Чистякова. Сибирячка вышла на прогулку со своей годовалой дочкой и сделала замечание курьеру, припарковавшемуся на газоне у ее дома. В ответ на это мужчина наехал на женщину на машине — после этого ее госпитализировали в больницу с переломом. Инцидентом заинтересовался областной следственный комитет. Сибиряка обвинили в покушении на убийство и требовали заключить его под домашний арест. Однако 18 февраля он был отпущен прямо из здания суда. Сегодня, 19 февраля, по данному делу прошло еще одно слушание, и суд вновь решил отпустить сибиряка, решив, что скрываться он не намерен.

— Кировским районным судом отказано в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого. В судебном заседании установлено, что в совершении каких-либо других преступлений мужчина не подозревается, является гражданином РФ, имеет регистрацию в Новосибирске и постоянной место жительство, где он проживает с семьей, а также постоянное место работы. Мужчина является в суд по вызову следователя, поэтому, нет оснований полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда, — пояснили в суде.

Однако, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который и поручил обжаловать первое решение суда, считает, что отпускать сибиряка не стоило. По его словам, следователям известны случаи, когда подобные решения приводили к повторному нарушению закона со стороны обвиняемых.

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