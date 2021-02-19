Бастрыкин поручил обжаловать меру пресечения для новосибирца, сбившего маму с коляской

Инцидент произошел на парковке у дома. Фото: стоп-кадр
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил обжаловать отказ Кировского районного суда Новосибирска в аресте мужчины, сбившего маму с коляской. Его 18 февраля освободили из зала суда.
— Следователям известны случаи, когда подобные решения приводили к негативным последствиям и повторному нарушению законодательства, посягающему на права граждан. Об этом свидетельствует статистика, говорится в сообщении СК РФ. - Так, в 2020 году по отклоненным судами ходатайствам следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу скрылся 21 человек, из них больше половины совершили новые преступления.
Напомним, конфликт произошел во дворе дома №20 улицы Александра Чистякова. Мама с коляской сделала замечание курьеру, который привез заказ о неправильной парковке. В ответ мужчина сбил сибирячку. Ее с переломом ноги госпитализировали в больницу. Инцидент сняла видеокамера домофона.
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Главным вещдоком в этом деле станет видео с камер наблюдения, его уже смотрят новосибирские следователи. Но уголовное дело грозит не только неадекватному шоферу. (подробнее)
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