Новосибирца, сбившего маму с коляской, отпустили из зала суда

Инцидент сняла камера домофона. Фото: стоп-кадр

В четверг, 18 февраля, Кировский районный суд рассмотрел ходатайство следователей об избрании меры пресечения водителю, сбившего маму с коляской из-за замечания. Женщина попала в больницу с переломом ноги. Конфликт произошел на парковке у дома №20 на улице Александра Чистякова.

— Суд не усмотрел обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В удовлетворении ходатайства отказано. Мужчина освобожден из-под стражи в зале суда. Постановление суда не вступило в законную силу, — говорится в сообщении суда.

Мужчину подозревают подозреваемого в покушении на умышленное причинение смерти двум лицам, один из которых является малолетним, из хулиганских побуждений. Ему серьезное наказание — от восьми до двадцати лет лишения свободы.

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Главным вещдоком в этом деле станет видео с камер наблюдения, его уже смотрят новосибирские следователи. Но уголовное дело грозит не только неадекватному шоферу. (подробнее)

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