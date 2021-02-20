«Обещали — нашу машину сожгут»: семье новосибирского курьера, который сбил женщину с коляской, поступают угрозы

Константин второй год работает доставщиком еды. Но сейчас на время остался без машины и работы. Фото: Анна ПАШАГИНА/социальные сети

Новосибирск уже несколько дней обсуждает скандальное видео: иномарка наезжает на женщину с коляской. Ребенок, к счастью, отделывается лишь испугом, а вот его маму увозят в больницу с переломом ноги.

Водителя «Тойоты» теперь знает вся страна, это 49-летний Константин Волобуев. Следствие считает его потенциальным убийцей, против шофера возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь женщины и ребенка. В СКР уверены: наехал на них специально, разозлившись из-за замечания о парковке. Волобуеву грозит до 8 лет колонии. Следователи попытались арестовать Константина, но суд дважды с ними не согласился. На время расследования шофера оставили на свободе под подпиской о невыезде. Журналист КП-Новосибирск пообщалась с подозреваемым.

Константин Волобуев — обычный доставщик еды. Работал в тот день на своей иномарке недалеко от дома. Он живет в квартире обычной высотки вместе с женой и двумя собаками.

— Я в тот день привез по адресу коробки с едой, — говорит Константин, держа песика на руках. — Много чего хочу рассказать, но пока идет следствие и суд не вынесет приговор, к сожалению, не могу. Юрист запретил.

Инцидент сняла камера домофона. Фото: стоп-кадр.

Из комнаты в коридор выходит жена Константина — Елена. С виду это обычная семья, только взволнованная происходящими событиями. Да и соседи говорят о Волобуевых только хорошее. Но история, в которую попал мужчина, все-таки скверная и неоднозначная.

— Муж сказал, что она с самого начала была недовольна (курьер и мама с ребенком сначала столкнулись в лифте. — Ред.). Ей мешали большие коробки, в которых Костя привозит заказы. Женщина начала их пинать, но мой муж ничего не сказал, конфликт не получился. Вообще, перед всем этим Костя позвонил мне и попросил: «Я заканчиваю заявку, приеду домой пообедать. Разогрей мне поесть, пожалуйста», — вспоминает тот день Елена. — И вдруг спустя пару минут снова позвонил: «Обед отменяется. Мне какая-то женщина ногу под колеса подставила. Я на нее наехал».

Конфликт с «какой-то женщиной» произошел из-за парковки. Женщина с коляской сделала замечание, что водитель стоит на газоне. То, что произошло потом, засняли камеры наблюдения: машина развернулась и наехала на женщину с ребенком.

— Там двор не сквозной, с другой стороны тупик. Костя просто не выехал бы, поэтому развернулся и случайно на нее наехал. Сначала приехали инспекторы ГИБДД, а уже потом скорая помощь. Многие писали, что мой муж скрылся с места происшествия. Не было такого! — уверяет Елена. — К Косте подбежал муж этой женщины, ударил его два раза по голове кулаком. Мой муж дождался и гаишников, и скорую помощь. Убедившись, что все в порядке, он поехал домой. Но за ним на следующий день пришли оперативники, повезли в отдел. Он провел в камере два дня, и все это время нам сыпались угрозы в социальных сетях. Обещали, что нашу машину сожгут, — призналась КП-Новосибирск Елена.

Константин говорит, что временно остался и без иномарки, и без работы: «Тойота» на экспертизе у следователей, а от работы его отстранили.

— Насколько мне известно, пострадавшая подала апелляцию, чтобы моего мужа посадили под домашний арест. Да он и без этого будто в тюрьме. Мы очень переживаем, что все так вышло, — вздыхает сибирячка. — То, что произошло, в голове не укладывается. Очень надеюсь, что мы сможем разрешить этот конфликт мирным путем. Живем уже вместе 16 лет и многое пережили. С этим тоже справимся.

Звонок юристу

«ОН НЕ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА СЛЕДСТВИЕ И СКРЫТЬСЯ»

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Анне Малаховой, чтобы понять, как часто суд отпускает из-под стражи обвиняемых в покушении на убийство.

— На мой взгляд, мера пресечения в данном случае является справедливой. Конфликт носит бытовой характер, вредных последствий немного. Сомневаюсь, что обвиняемый может повлиять на ход следствия или скрыться, а именно для этого выбирается такая строгая мера пресечения, как СИЗО, — объясняет свою позицию Анна Малахова.

Кстати, не исключено, что следо