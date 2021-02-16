«Только я ехать, она дорогу перегораживает»: водитель, сбивший маму с коляской, объяснил свой поступок следователям

Сибиряк, сбивший маму с коляской, объяснил свой поступок следователям. Фото: СУ СК по НСО

В Новосибирске задержали водителя, сбившего маму с коляской, после того, как она сделала ему замечание о неправильной парковке. По словам сибиряка, женщина сама загородила проезд его автомобилю, когда он уже планировал уезжать.

— Сажусь в машину, только начинаю ехать, подходит женщина и начинает ругаться, что я стою на газоне. Потом дорогу мне перегородила, — рассказал сибиряк следователям.

После проверки следователями возбудили уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений по статье 105 УК РФ. В ближайшее время ведомство планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании для мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, произошел инцидент вечером 15 февраля — все попало на запись камеры видеонаблюдения. Сама пострадавшая сибирячка рассказала КП-Новосибирск подробности случившегося. По ее словам, днем она вышла погулять вместе с мужем и дочкой, которую уложили в санки-коляску. Вместе с ними в лифте спускался мужчина — доставщик еды. Выйдя из подъезда, он направился к своей иномарке, а женщина обратила внимание, что «Тойота» припаркована в неположенном месте. Как старшая по дому, она сделала ему замечание, однако в ответ получила только порцию агрессии. А в какой-то момент, автомобилист нажал на газ, развернулся и понесся прямо на женщину с ребенком. Малышка, к счастью, не пострадала. А вот ее маму увезли в больницу — оказалось, что у нее серьезный перелом ноги.

Сейчас в причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Помимо следственного комитета, ход проверки которого поставил на контроль Александр Бастрыкин, делом также заинтересовалась областная прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она сделала ему замечание»: новосибирец на парковке сбил маму с санками

Женщину с переломом ноги госпитализировали в больницу (подробнее).

«Дочка выпала из санок, а я закричала от боли!»: мама годовалой девочки рассказала, как ее сбил водитель иномарки из-за сделанного замечания

Главным вещдоком в этом деле станет видео с камер наблюдения, его уже смотрят новосибирские следователи. Но уголовное дело грозит не только неадекватному шоферу (подробнее).

Следователи начали проверку после того, как новосибирец сбил маму с санками

Женщина сделала замечание водителю, после этого он на нее наехал (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.