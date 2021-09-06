Последние новости Новосибирска на 6 сентября 2021 года: суррогатную маму затравили в соцсетях, дерматолог рассказала о «ковидной руке»

Последние новости на 6 сентября 2021 года в Новосибирске. Фото: предоставлено героями публикации // Юлия Пыхалова

Мы собрали последние новости Новосибирска на 6 сентября 2021 года: читайте в нашей подборке о главных событиях в городе.

СУРРОГАТНУЮ МАМУ ЗАТРАВИЛИ В СОЦСЕТЯХ

Жительница Новокузнецка стала суррогатной мамой, чтобы выплатить ипотеку. Но как только история попала в соцсети, женщину затравили. Однако родные, близкие и коллеги по работе поддержали сибирячку.

ПРОЛОМИЛИ ЧЕРЕП В ДРАКЕ

Сибиряк заступился за жену, когда на остановке к супруге начали приставать, и ему проломили череп. Обидчик оказался местным задирой, а после драки даже пытался раскаяться. Жена сибиряка хочет довести дело до суда.

«КОВИДНАЯ РУКА»

Новосибирский дерматолог рассказала о «ковидной руке» — побочной реакции на вакцинацию. Высыпания на коже появляются на восьмой день, но абсолютно безвредны. К тому же, это проявляется далеко не у всех людей.

НАШЕСТВИЕ ОПАСНОЙ МОШКИ

Новосибирцы бегут из Караканского бора из-за оленьей кровососки. Очень мелкая мошка оказалась опаснее обычной — кусает больнее, забирается под одежду и обувь. Ученые обнадежили: когда пройдет жара, насекомое перестанет донимать грибников.

СНЕЖИНКУ ВИДНО С САМОЛЕТА

В Новосибирске появилась гигантская снежинка — ее видно даже с самолета. Вице-мэр Анна Терешкова объяснила, что это центр парка «Спортивный» у нового ЛДС. Зимой здесь поставят елку, а летом будут проводить праздники.

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