«Выглядит как шаурма»: сибирячка нашла боевую гранату на берегу реки в Новосибирске

Гранату изъяли и обезвредили
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Новосибирске женщина нашла ржавую гранату на берегу реки, та оказалась боевой. Подписчики телеграм-канала «АСТ-54 Black» сообщили о неожиданной находке:
— Предмет, напоминающий взрывное устройство, обнаружила дочь нашей читательницы на берегу садового участка на улице 91-й перекат, — отмечается в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Вскоре на место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН.
Специалисты осмотрели подозрительную находку, перевезли ее в безопасное место и уничтожили накладным зарядом, — прокомментировали в пресс-службе «Росгвардии» по Новосибирской области.
Пользователи соцсетей шутят — граната совсем не выглядит опасной:
— Выглядит, как царская шаурма.
— Похоже на РГД-33, —пишут комментаторы.
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