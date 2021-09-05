Гигантская снежинка появилась на стройке ледовой арены в Новосибирске — ее видно с самолета

Снежинка станет центром нового парка. Фото: предоставлено Анной Терешковой

В Новосибирске появилась гигантская снежинка диаметром в десятки метров: вице-мэр города Анна Терешкова рассказала про новый объект.

— Снежинке быть! На благоустройстве Парк-Арена уже стала появляться снежинка, которая находится на глиссаде самолетов, прилетающих в Новосибирск! Все работы идут по графику, уже приступили к разработке проекта, который соединит Парк Бугринская роща и Парк-Арена, — написала в Instagram вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Вице-мэр уточнила, что площадь станет центром парка «Спортивный» и там будут проходить городские концерты и праздники. Зимой центр снежинки украсит новогодняя елка.

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