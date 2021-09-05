«Позорище, как могла отдать ребенка?»: сибирячку, ставшую суррогатной мамой в декрете, затравили в соцсетях

Волна негатива обрушилась на сибирячку в интернете. Фото: соцсети.

«Новокузнечанка продала ребенка за миллион рублей, чтобы выплатить ипотеку» - множество постов примерно с таким названием заполонили соцсети. Напомним, ранее мы уже рассказывали историю Риты – молодой мамы из Новокузнецка. Она решилась стать суррогатной мамой, когда сама находилась в декрете. Для этого по условиям контракта она переехала в Новосибирск, где биородители малыша сняли ей квартиру.

- Муж меня поддержал. Сказал только, что в центр поедет со мной, чтобы нам обоим объяснили весь процесс, чтобы меня не обманули. Переживали, вдруг я рожу, а биологические родители откажутся от ребенка, - рассказала КП-Новосибирск Рита.

От ребенка никто не отказался, с положенной по договору выплатой – миллион рублей – Риту тоже никто не обманул. Но неприятности начались, когда история сибирячки просочилась в соцсети. Комментаторы женщину не щадили:

- Позорище, как могла отдать ребенка? Мир сошел с ума!

- Грустно, что мы дожили до того момента, когда женщина должна торговать собой, быть временным проектом.

- Омерзительно, как инкубатор.

От свалившейся на нее «славы» сама Рита не в восторге:

- Прославилась я, конечно, на весь Новокузнецк. Почти все паблики написали, что я за 1 миллион рублей продала ребенка. Не думала я, конечно, что так получится, - признается Рита. - Кстати, от родных и близких друзей я ничего не скрывала, так что они меня поддержали. Как и коллеги по работе, с которыми я близко общаюсь.

*Имя героини публикации изменено.

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