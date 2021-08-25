«Муж меня поддержал»: сибирячка в декрете стала суррогатной мамой, чтобы выплатить ипотеку

Сибирячка после рождения ребенка получила миллион рублей. Фото: личный архив.

Рита* - молодая мама из Новокузнецка, которая сейчас находится в декрете. Причем декрет у нее получился двойной: два года назад она родила своего сына, а на днях - ребенка, для которого была суррогатной мамой. Свою историю сибирячка рассказала КП-Новосибирск.

«МУЖ БЫЛ НЕ ПРОТИВ»

- Квартиру на условиях ипотеки мы с мужем купили, когда я забеременела. Я работала на железной дороге, перед родами ушла в декрет, - рассказала КП-Новосибирск Рита, сурмама из Новосибирского центра суррогатного материнства и донорства «СибАист». - После родов с деньгами было непросто, ежемесячный платеж за ипотеку - больше 20 тысяч - сильно бил по бюджету.

Тогда Рита и стала задумываться о суррогатном материнстве. Прочитала десятки статей в интернете, нашла центр для сурмам в соседнем Новосибирске и поделилась своей идеей с мужем.

- Муж меня поддержал. Сказал только, что в центр поедет со мной, чтобы нам обоим объяснили весь процесс, чтобы меня не обманули. Переживали, вдруг я рожу, а биологические родители откажутся от ребенка, - говорит Рита.

После собеседования сибирячку отправили сдавать десятки анализов, чтобы понять, подходит ли она на роль сурмамы.

- Обследование такое, будто я в космос собиралась, - смеется Рита. - Но я понимала, что это важно для здоровья и моего, и будущего ребенка.

Когда стало ясно, что у Риты все в порядке, настало время встретиться с биологической мамой будущего малыша.

- Я переживала, что не понравлюсь ей, чем-то ее обижу. Старалась не лезть в душу, не расспрашивать о личном. Думаю, ей и без того много кому пришлось объяснять, почему у нее не может быть детей, - поделилась Рита. - А она потом призналась, что боялась, что я откажусь стать сурмамой. Но в итоге мы друг другу понравились.

«МИЛЛИОН ЗА РЕБЕНКА»

Когда Рите сделали ЭКО и она забеременела, ей пришлось переехать в Новосибирск в съемную однокомнатную квартиру, которую оплачивали биородители - таковы были условия контракта. А муж и маленький сын остались в Кузбассе и приезжали в гости.

- Наверное, это было даже хорошо. В Новосибирске меня никто не знал, лишних вопросов не задавал, - рассуждает Рита - Но от близких людей в родном городе я тоже ничего не скрывала, даже коллеги, с которыми я хорошо общаюсь, все знали. Были, конечно, вопросы вроде: «Как так - отдать своего ребенка?» Но я объясняла, что это не мой ребенок, что суррогатное материнство - это работа, причем тяжелая. И относиться к ней надо именно так, без лишних привязанностей.

Кстати, как и положено на работе, каждый месяц Рита получала «зарплату» - 30 тысяч рублей (это помимо миллиона, который по контракту был положен ей за то, что выносила чужого ребенка).

- Плюс к этому выделялись деньги на одежду для беременных, визиты к врачам, - объясняет Рита.

Малыш родился абсолютно здоровым. К слову, биородителей в самом родильном зале не было.

- Так для нас всех было комфортнее, - признается Рита. - Конечно, после рождения ребенка мне в руки не давали и на грудь не клали. Я просто прислушивалась к тому, что говорят врачи, и когда стало ясно, что ребенок здоров, выдохнула: все, я это сделала.

Теперь у Риты остались только приятные хлопоты - выбрать подарок для самой себя за роды.

- Конечно, большая часть суммы пойдет на погашение ипотеки. А еще хочу купить сережки - давно о них мечтала, - добавляет Рита. - И конечно, хочу быстрее вернуться к семье. Осталось только пройти все обследования после родов. И решить, хочу я дальше находиться в декретном отпуске по уходу за своим сыном, или уже выходить на работу.

*Имя героини публикации изменено.

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