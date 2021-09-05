Новосибирцу, который заступился за свою жену, проломили череп

Обидчик (справа) приставал к жене, муж (слева) вступился. Фото: предоставлено героями публикации

Конфликт на остановке «Общественный торговый центр» в Академгородке произошла в ночь с пятницы на субботу. Семейная пара — Станислав и Анастасия возвращались с дачи вместе с друзьями, долго не могли вызвать такси. Тогда они решили дойти до остановки, где к ним подошел рослый молодой незнакомец и спросил зажигалку.

— Стас протянул ему зажигалку, тот уронил и спросил: «Ну, что полетели?». Потом парень начал цепляться к словам, а затем стал замахиваться на меня рюкзаком. Стас решил вступиться, встал и ударил его два раза. Тот повалил мужа и стал пинать по голове, не давая подняться. Я пыталась оттащить его от мужа, он меня отбросил. В четвертый раз он так швырнул мужа об асфальт, что раздался звук лопающейся банки от стекла — это у мужа треснул череп. И больше Стас не поднялся, — рассказала Анастасия.

По словам девушки, только тогда нападавший понял, что натворил. Пытался поднять мужа и привести в сознание, даже гладил по голове и плакал. Жена вызвала «скорую», а обидчик мужа затеял перепалку с таксистом. Мужчину без сознания погрузили в реанимацию, а здоровяк вслед перекрестил Станислава и бросил фразу: «Давай, братан, только живи».

— Нас привезли в реанимацию, врачи сказали, что у мужа перелом задней части черепа и огромная трещина. До утра Станислав был в коме, потом пришел в сознание и смог назвать свое имя. Но затем снова впал в забытье, стал едва дышать, врачи подключили его к аппарату ИВЛ. Сейчас его состояние стабильно тяжелое и я боюсь за его здоровье, — рассказала Анастасия.

Важный момент: во время драки к остановке сбежались местные жители, одна из девушек — Маша — сказала, что является подругой обидчика и его зовут Максим. Она рассказала, что якобы видела потерпевшего Стаса за 20 минут до драки во дворе дома. Незнакомый ей Стас спросил у нее сигарету, а затем подошел к чужой машине. Когда Мария спросила — что он здесь делает — Стас ответил, что пойдет за ключами. Анастасия не отрицает — муж был подшофе и пытался найти сигареты.

— Маша мне сперва сказала, что обидчик Максим — ее парень, они встречаются уже четыре года. А потом написала, что никогда этого Максима не видела. Мы выяснили, что Максим местный задира, часто ходит за пивом и любит подраться. Его девушка просила номер карты, предлагала скинуть деньги, помочь. Сказала, что Максим напишет чистосердечное признание, раскается. Но я твердо решила — пусть будет суд, — рассказала Анастасия.

Супруга Станислава рассказала, чтои них у двое детей: одному из них - три года, другому - семь лет, 28-летний муж был сибирячки основным добытчиком — они занимался производством панировочных сухарей, каждый день предприниматель сам таскал большую часть мешков. Но после травмы неизвестно, что ждет семью — врачи пока не торопятся с прогнозами.

— Девушка обидчика Маша просила номер карты, предлагала скинуть деньги, помочь. Сказала, что Максим напишет чистосердечное признание, раскается. Но я твердо решила — пусть будет суд, — рассказала Анастасия. — Там было много народу, свидетели с парковки напротив. Они заступались. Пожалуйста, откликнитесь!

Жена потерпевшего написала заявление в полицию и ждет очной ставки с обидчиком мужа.

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