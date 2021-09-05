Врач-дерматолог рассказала о «ковидной руке» после вакцинации

После вакцинации у пациентов могут появиться высыпания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирский врач-дерматолог Анастасия Колерова рассказала на ствоей странице в инстаграме о «ковидной руке», которая появляется у вакцинированных.

— «Ковидная рука» — появление отечной эритематозной папулы в области инъекции спустя 8 и более дней после вакцинации. Не следует путать ее с реакцией в области инъекции, которая появляется в течение нескольких часов. Она не несет риска для здоровья и не является противопоказанием к введению второй дозы вакцины, — написала Анастасия Колерова.

По словам специалиста, «ковидная рука» возникает не у всех пациентов — только у тех, кто обладает повышенной чувствительностью кожи. У вакцинированного должна быть гиперчувствительность замедленного типа (IV типа).

Врач также назвала наиболее частые побочные реакции по вакцинации: эритема, крапивница и кореподобные высыпания. Также у пациентов может сохраняться отек в области укола в течение нескольких часов после процедуры.

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