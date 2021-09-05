«Пришлось бежать из леса»: новосибирцы пожаловались на нашествие особо опасной мошки

Оленья кровососка проникает под одежду и сквозь марлю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцы пожаловались на нашествие оленьей кровососки — опасного вида мошки. Грибники впервые в этом году встретились с ней под Новосибирском:

— Вчера были в Караканском бору с 7.00 до 13.00, набрали два ведра грибов. Можно было набрать больше, но на нас напала оленья кровососка, пришлось из леса убегать. Впервые встретились с этими насекомыми за год, — рассказала подписчица паблика «Грибы и грибные места НСО» «ВКонтакте».

Нашествие оленьей кровососки удивило биологов. Специалисты предупреждают — этот вид мошки гораздо опаснее обычной.

— Оленья кровососка — это более мелкий вид мошки, с пятнистыми крылышками. Их называют «мокрецы», они намного хуже: лезут под брюки, под рубашки и оставляют очень болезненные укусы. В Новосибирской области они всегда были в Здвинском районе, но так близко от Новосибирска еще не появлялись, — уверен эксперт Института системитики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский.

Специалист отметил, что оленья кровососка проникает через москитные сетки, даже через марлю, а также залетает в сапоги. Эти насекомые плодятся в проточной воде довольно быстро, но должны пропасть с похолоданием.

— Август — сентябрь традиционно сезон мокрецов. Защититься от оленьей кровососки можно, как и от обычной мошки: репелленты, ванилин. Как только температура станет ниже +15 градусов, их активность спадет, — объяснил Алексей Яновский.

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