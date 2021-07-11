Последние новости Новосибирска на 11 июля 2021 года: доставщику сломали глазницу, журналист спас тонувшую пастушку

Журналист спас тонувшую пастушку, а доставщика еды избил автомобилист. Фото: Станислав Блинов/Сергей Улитин

Мы собрали последние новости Новосибирска на 11 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

ДОСТАВЩИКА ЕДЫ ИЗБИЛ ВОДИТЕЛЬ

Доставщик еды из Новосибирска Сергей Улитин сделал замечание водителю «Мерседеса» за неправильную парковку, а в ответ получил удар в глаз. Он сложил зеркало водителю, сидевшему в тонированной машине, чтобы привлечь его внимание. В ответ разъяренный автомобилист набросился на 24-летнего парня. Молодому человеку понадобилась операция и пересадка кости. Фирма, где работает парень, рассказала, что их сотрудник может рассчитывать на страховку до 2 миллионов рублей. А водителя, напавшего на курьера, сейчас ищут полицейские.

ЖУРНАЛИСТ СПАС ПАСТУШКУ

Новосибирский журналист-телевизионщик Станислав Блинов спас тонувшую старшеклассницу. Парень тренировался в воде на сапборде. Сначала он увидел тонущего барашка, а потом ребенка. Пастушка прыгнула в воду прямо в одежде, но не рассчитала свои силы и стала тоже тонуть. Девочке повезло, ее спасли, а вот барашка унесло течением. Позже школьница объяснила, что прыгнула за барашком в воду, потому что испугалась, что хозяева предъявят ущерб, а семья девочки и так перебивается с пособия на пособие.

ПОЕЗД СБИЛ ДЕВУШКУ

У остановки «Паровозный» поезд сбил девушку. Это произошло на глазах очевидцев. На переходе она на секунду остановилась, и решила идти дальше, но было уже слишком поздно, поезд не успел притормозить и задел женщину. Ее отбросило на 3-4 метра. Рядом была женщина, медсестра, она начала оказывать помощь пострадавшей, но спустя 20 минут сибирячка скончалась.

ВЗОРВАЛСЯ ГАЗОВЫЙ БАЛОН В ВЫСОТКЕ

В 9-этажном доме переулка 1-ый Римского-Корсакова Ленинского района Новосибирска в квартире взорвался газовый баллон. Там проводили сварочные работы. По предварительной информации, пострадали два человека. Известно, у женщины — ожог ног, у сварщика — ожог рук. Врачи «Скорой помощи» осмотрели пострадавших. Мужчину госпитализировали в ожоговый центр.

ПОДРОБНОСТИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ДЕВУШКИ НА МОСТУ

Новосибирец Роман Русских рассказал КП-Новосибирск о том, что видел на Октябрьском мосту 27-летнюю Анастасию Ладыгину. Сибирячка пропала в ночь на 8 июля, ее ищут родные и полиция. Со слов свидетеля, она громко кричала по телефону, с кем-то ругалась и плакала. В руках у нее был бумажный пакет и стакан кофе. На тот момент она прошла уже почти сам мост. Это было ближе к стройке стадиона. Беспокойство родных вызывает то, что на мосту нашли сумку с телефоном и документами пропавшей девушки.

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