Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Происшествия10 июля 2021 12:21

«Ей кричали: "Стой! Ты не успеешь»: под Новосибирском поезд на смерть сбил девушку на глазах очевидцев

После столкновения пульс сибирячки еще бился 20 минут
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Под Новосибирском погибла девушка, сбитая поездом.

Под Новосибирском погибла девушка, сбитая поездом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 10 июля, у остановки «Паровозный» поезд сбил девушку. Это произошло на глазах очевидцев.

— Я с семьей возвращался из леса. Мы сидели на станции, ждали электричку. Это было примерно в 12.30. Вскоре пошел проходящий поезд. Шли две бабушки и хотели перейти по переходу на другую сторону перрона, но они поняли, что не успеют и остановились подождать, пока пройдет поезд. И тут со стороны дач мы увидели, как идет женщина лет 30-35. Мы смотрим и понимаем: «Ну не успеет же». Бабушки ей кричали: «Стой! Стой! Ты не успеешь». На переходе она на секунду остановилась, и решила идти дальше, но было уже слишком поздно, естественно поезд не успел притормозить и задел женщину. Ее отбросило на 3-4 метра. Поезд прошел и остановился только через метров 100-150. Рядом была женщина, медсестра, она в спешке побежала к пострадавшей и начала оказывать помощь, потом люди начали вызывать «Скорую», никого не подпускали, минут 20 у нее еще был пульс, спустя какое-то время вышла контролер с вокзала, вынесла простынь, ее накрыли, — рассказал КП-Новосибирск Рустам.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО информацию подтвердили. На место едет оперативная группа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.