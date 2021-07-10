«Ей кричали: "Стой! Ты не успеешь»: под Новосибирском поезд на смерть сбил девушку на глазах очевидцев

Под Новосибирском погибла девушка, сбитая поездом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 10 июля, у остановки «Паровозный» поезд сбил девушку. Это произошло на глазах очевидцев.

— Я с семьей возвращался из леса. Мы сидели на станции, ждали электричку. Это было примерно в 12.30. Вскоре пошел проходящий поезд. Шли две бабушки и хотели перейти по переходу на другую сторону перрона, но они поняли, что не успеют и остановились подождать, пока пройдет поезд. И тут со стороны дач мы увидели, как идет женщина лет 30-35. Мы смотрим и понимаем: «Ну не успеет же». Бабушки ей кричали: «Стой! Стой! Ты не успеешь». На переходе она на секунду остановилась, и решила идти дальше, но было уже слишком поздно, естественно поезд не успел притормозить и задел женщину. Ее отбросило на 3-4 метра. Поезд прошел и остановился только через метров 100-150. Рядом была женщина, медсестра, она в спешке побежала к пострадавшей и начала оказывать помощь, потом люди начали вызывать «Скорую», никого не подпускали, минут 20 у нее еще был пульс, спустя какое-то время вышла контролер с вокзала, вынесла простынь, ее накрыли, — рассказал КП-Новосибирск Рустам.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО информацию подтвердили. На место едет оперативная группа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.