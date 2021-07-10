В Новосибирске после взрыва газового баллона в высотке пострадали сварщик и хозяйка квартиры

Из-за взрыва газового баллона выбило оконные рамы и дверь. Фото: ГУ МЧС по НСО

В субботу, 10 июля, в 9-этажном доме переулка 1-ый Римского-Корсакова Ленинского района Новосибирска в квартире взорвался газовый баллон. По предварительной информации, пострадали два человека. В МЧС по Новосибирской области рассказали подробности происшествия.

— Сообщение поступило в 12.10. При сварочных работах разгерметизировался газовый баллон. После этого начался пожар. Его потушили до приезда пожарных. В результате происшествия выбита оконная рама и входная дверь в квартире. По оперативной информации соседние квартиры не повреждены, — уточнили в МЧС по Новосибирской области.

Известно, у женщины — ожог ног, у сварщика — ожог рук. Врачи «Скорой помощи» осмотрели пострадавших. Мужчину госпитализировали в ожоговый центр.

Сейчас на месте работают полицейские и следователи. Они устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее КП-Новосибирск, писала о взрыве в цеху по производству автостекол. Волной выбило стекла в соседних зданиях, а люди присели на корточки. Известно, что внутри находились газовые баллоны. Именно они разнесли перегородки и частично разрушили часть крыши здания. Под обломками нашли мертвую лаборантку.

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