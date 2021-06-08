Пожар в цеху в Новосибирске 8 июня 2021 года: погибла 30-летняя женщина

На пожаре в цеху по производству стекол погибла женщина. Фото: Владимир Новоселов

Пожар в цеху в Новосибирске 8 июня 2021 года: под завалами спасатели обнаружили женщину. Трагедия произошла на улице Плотинной 8 июня. Подробности рассказали в ГУ МЧС по области.

— Работу осложняла высокая температура и сильная задымленность, а сам пожар сопровождался хлопками газовых баллонов. Впоследствии чего, разрушились перегородки и остекления здания, произошло частичное обрушение кровли. По оперативной информации, в ходе разбора завалов спасателями обнаружен человек без признаков жизни, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как стало известно изданию «Навигатор», погибшей оказалась 30-летняя женщина. Как позже выяснилось, она лаборант и была на рабочем месте. Об этом рассказал начальник отдела ГО И ЧС по Советскому району Юрий Перязев.

Напомним, ранее очевидцы сообщили КП-Новосибирск, что перед тем, как цех вспыхнул, был сильный взрыв. В соседних зданиях выбило окна, а люди присели на корточки.

Сейчас на месте трагедии работаю пожарные, дознаватели и следователи. Они установят, что стало причиной трагедии.

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