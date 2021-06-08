«Бахнуло так, что присели на корточки»: в загоревшемся цеху по производству стекол в Новосибирске ищут человека

Перед тем, как цех загорелся, был взрыв. Фото: Владимир Новоселов

В Новосибирске горит цех по производству стекол. Очевидец пожара в цеху на улице Плотинной рассказал КП-Новосибирск о ЧП. По его словам, перед тем, как здание загорелось, был сильный взрыв.

— Я работаю рядом. Все у нас на глазах произошло. Бахнуло так, что нас всех на корточки присадило и окна повыбивало, — рассказал КП-Новосибирск Владимир.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, 12 рабочих сами эвакуировались из горящего здания, а один остался внутри. Сейчас его ищет газодымозащитная служба. О судьбе мужчины ничего не известно.

Добавим, что сообщение о возгорании в цеху по производству триплекса поступило 8 июня около 10.00 по местному времени.

На месте происшествия продолжают работать пожарные.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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