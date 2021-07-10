Доставщик еды, избитый водителем иномарки, был застрахован на крупную сумму денег. Фото: Сергей Улитин

Доставщик еды, избитый водителем «Мерседеса» в Новосибирске, был застрахован на 2 миллиона рублей. Об этом КП-Новосибирск рассказали в компании «Яндекс.еда», в которой работает пострадавший новосибирец.

— Мы шокированы этой ситуацией. Мы связались с доставщиком еще 5-го июля после его обращения в службу поддержки, рассказали про порядок выплаты компенсации. Как все курьеры-партнеры он бесплатно застрахован на активных слотах на сумму до 2 миллионов рублей. Он сможет получить выплату по страховому случаю, для этого ему нужно будет предоставить справку из медицинского учреждения после выписки, — уточнила КП-Новосибирск пиар-менеджер «Яндекс.Еды» Александра Метелева.

Кроме того, компания готова оказать новосибирцу юридическую помощь.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что 5 июля в районе площади Карла Маркса на доставщика еды напал водитель «Мерседеса». Выяснилось, что курьер повернул зеркало на его машине, чтобы привлечь к себе внимание: машина мешала проезду автобусов и маршруток к остановке. После этого водитель иномарки напал на парня. Он ударил его в глаз. Врачи диагностировали у доставщика еды перелом глазницы. Его прооперировали: пересадили кость из челюсти в глазницу. Сейчас водителя ищут полицейские.

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