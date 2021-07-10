Полицейские разыскивают водителя «Мерседеса», жестоко избившего доставщика еды в Новосибирске

Полицейские ищут водителя, избившего доставщика еды. Фото: Сергей Улитин
В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали нападение на доставщика еды. Водитель «Мерседеса» напал на 24-летнего парня после замечания о неправильной парковке.
— Устанавливается личность водителя и его местонахождение. Полиция просит оказать содействие свидетелей конфликта, либо тех, кто был в это время на площади Карла Маркса, на повороте по направлению движения в сторону улиц Титова и улицы Блюхера. Всем, кому что-либо известно или кто располагает записями с видеорегистраторов автомобилей, просьба сообщить в полицию по телефонам: 89993040619, 89993040620, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что «Мерседес» стоял у остановки и мешал проехать автобусам на площади Карла Маркса. Доставщик еды, чтобы обратить на себя внимание водителя, повернул ему зеркало. После этого начался конфликт. Автомобилист ударил доставщика в глаз. В больнице парню диагностировали перелом глазницы со смещением. Новосибирца прооперировали. Ему пересадили кость из челюсти в глазницу.
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