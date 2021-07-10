Новосибирец на «Мерседесе» жестоко избил доставщика еды из-за замечания о парковке

Доставщика еды жестоко избил водитель «Мерседеса». Фото: предоставлено Юлией

Доставщик еды из Новосибирска Сергей Улитин жестоко поплатился, сделав замечание водителю «Мерседеса» из-за неправильной парковки. Он сложил зеркало водителю, сидевшему в тонированной машине, чтобы привлечь его внимание. В ответ разъяренный автомобилист набросился на 24-летнего парня, ударив его с такой силой, что сломал глазницу. Молодому человеку понадобилась операция и пересадка кости.

Удар был такой силы, что сломал парню глазницу. Фото: предоставлено Юлией

— Я ехал на велосипеде по площади Карла Маркса, у «Версаля», за очередным заказом. Увидел, как перед остановкой стоит «Мерседес» и мешает проехать общественному транспорту. Чтобы привлечь внимание водителя в тонированной машине, я аккуратно сложил ему зеркало заднего вида. После этого он поехал за мной и остановился перед пешеходным переходом на зеленый свет у дома №3 на улице Титова и начал мне что-то кричать. Я попросил его отъехать к обочине, чтобы не мешать другим. Поговорили — к общему соглашению не пришли. Мужчина уехал. Я остался там же, ожидая следующий заказ. Минут через десять мужчина вернулся, пешком, без машины, и заявил, что я ему поцарапал автомобиль. Я попросил его показать царапину, на что получил удар в глаз, — рассказал КП-Новосибирск Сергей.

Очевидцы вызвали парню врачей. Фото: предоставлено Юлией

Со слов доставщика еды, после этого водитель «Мерседеса» убежал. Истекающему в крови парню очевидцы помогли вызвать «Скорую помощь». Врачи госпитализировали новосибирца в Городскую клиническую больницу №34.

— У него сильно была рассечена бровь. Сергей не мог открыть глаз. У него кружилась голова, он терял сознание, его сильно клонило в сон, не мог разговаривать и стоять на ногах. После обследования врачи диагностировали у Сергея перелом орбиты глаза со смещением глаза во внутрь и вниз, — уточнила КП-Новосибирск девушка пострадавшего новосибирца Юлия.

9 июля Сергея прооперировали. Для того, чтобы восстановить глазницу хирургам пришлось пересадить кость из челюсти в глазницу. Операция длилась два часа. Медики обещают выписать Сергея из больницы через две недели. По словам врачей, травма не должна повлиять на зрение, но на полное восстановление уйдет около года.

Новосибирцу пересадили кость. На восстановление понадобится год. Фото: предоставлено Юлией

Сейчас Сергей ищет очевидцев нападения или записи с видеорегистраторов.

— Мужчина был средних лет, ростом около 180 сантиметров, волосы светлые, спортивного телосложения, славянской внешности, каких-то отличительных примет на нем не было, — описал своего обидчика КП-Новосибирск Сергей.

В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать происшествие позже.

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