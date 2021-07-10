Журналист вытащил из воды тонущую в Обском море девочку, которая пыталась спасти барашка

Сибиряк спас школьницу во время отдыха на море. Фото: предоставлены Станиславом Блиновым

Новосибирский журналист-телевизионщик Станислав Блинов спас девочку-старшеклассницу от верной гибели. Парень тренировался в воде на сапборде, когда заметил сначала тонущее животное — барашка, а потом человека. Девочка прыгнула в воду прямо в одежде, но не рассчитала свои силы и стала тонуть. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Стас Блинов решил провести жаркие выходные за городом. Журналист с сестрой поехали кататься на сапбордах в селе Ленинское. Солнце, ветер и волны — отличная погода для серфинга! По берегу шла маленькая пастушка со стадом коз и овечек. Пока девочка загоняла животных, черный барашек побежал в воду и поплыл. Его подхватило течение и понесло по мелководью. Девочка быстро прикинула, что хозяева могут предъявить ей ущерб за пропажу скота и кинулась к берегу.

— Пастушка не уследила за барашком и бросилась за ним по берегу. Я сперва не понял, а потом заметил черное пятнышко в воде. Девочка пробежала мимо моей сестры, что-то сказала ей и прыгнула в воду. Не раздеваясь — прямо в черных трико, майке и олимпийке. Отплыла от берега на мелководье. Но волны были сильные, и ребенок стал уходить под воду, — рассказал «КП-Новосибирск» Станислав Блинов.

Спортивная подготовка и опыт сап-бординга помогли вытащить утопающую на себе. Фото: предоставлены Станиславом Блиновым

Парень бросился на помощь, быстро доплыл до пастушки. Та уже задыхалась, он крикнул: «Давай руку». Одежда намокла и пастушка выбилась из сил, понял Станислав. Тогда лег на спину, притянул ребенка к груди и стал грести. Было трудно, но помогла физическая подготовка — годы занятий гиревым спортом, пауэрлифтингом, карате. Через 10 минут оба уже выбрались на берег.

— Девчонке повезло — она даже особо не наглоталась воды. Сказала спасибо, но вся была испугана — ведь накажут за барашка. Я ей в ответ: не делай так больше. Она потупилась и даже имени не сказала, побежала собирать стадо, — рассказал Станислав Блинов.

«Комсомольская правда» узнала, что спасенная девочка — местная старшеклассница Ангелина. Она живет в небольшом прибрежном поселке и во время летних каникул старается заработать деньги в помощь семье. Живут скромно, у девочки даже нет мобильного телефона.

— Узнав, что барашек утонул, но с ним едва не погибла сама Ангелина, хозяев животного не стали предъявлять материальный ущерб, пожалели девчонку. Главное, что ребенка удалось спасти. Ведь недавно в семье уже случилась трагедия — умер отчим. Мать девочки в декрете с маленьким ребенком, живут на пособия. Состоят на учете как малоимущие, но не пьют. Ангелина старается помочь матери и зарабатывает деньги, присматривая за скотом, — рассказали местные жители.

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