«Мальчик тонул, а люди спасали свои коврики»: во время урагана школьник вытащил из реки захлебывающегося ребенка

Выпускник школы Богдан Евстафьев оказался единственным человеком на пляже, кто не побоялся прыгнуть в воду во время шторма и вытащить ребенка. Мама мальчика бегала по пляжу «Звезда» и молила спасти сына, но люди, боясь урагана, отмахивались - они ловили свои вещи. А 18-летний парень сразу откликнулся и бросился в воду, теперь его ждет награда от МЧС.

26 мая Богдан Евстафьев вместе с сестрой Аней и родителями с утра поехали на Обское море, чтобы позагорать и отдохнуть перед подготовкой к ЕГЭ. Солнце припекало, температура на термометре - около 30 градусов, но вода еще не прогрелась, и брат с сестрой купаться не стали - отправились гулять по пляжу. К 4 часам дня погода начала портиться, поднялся ураганный ветер, на водохранилище пошли волны. Когда Богдан и Вероника дошли до пирса, к ним подбежала женщина в слезах.

Богдан только закончил школу. Фото: личный архив.

- Женщина спросила, хорошо ли я плаваю, и попросила спасти ее восьмилетнего сына, который тонул. Она сама едва выбралась из воды, а вокруг уже почти никого не было. Я бросился в воду, поплыл к ребенку. Мальчик уже уходил под воду, я вытащил его на берег. Он уже наглотался воды и едва дышал, - рассказал «КП» - Новосибирск» Богдан Евстафьев.

Молодой человек принялся откачивать мальчика, вскоре на пляж приехали врачи «Скорой помощи» и забрали ребенка. Богдан не запомнил имени спасенного - вернулся к своей семье.

Богдан много лет занимается рукопашным боем. Фото: личный архив.

- Был ураган, и люди бежали с пляжа, хватая свои коврики. Никто не был готов спасать кого-то, - описывает обстановку на берегу Богдан. - Я же никого в жизни не спасал, но физподготовка у меня хорошая - занимаюсь учебой и рукопашным боем, три года назад был третьим на Всероссийских соревнованиях «Воин спецназа». Работать планирую в бизнесе, поэтому поступил на «менеджмент» в НГУиЭУ. Позавчера мама спасенного ребенка написала мне в WhatsApp и поблагодарила. Родители сказали - молодец!

В МЧС пообещали, что наградят Богдана Евстафьева за спасение утопающего.

ВАЖНО

Из-за теплой погоды новосибирцы открыли купальный сезон еще в начале мая, но официально ни один пляж пока не работает. Это приводит к трагедиям - с начала мая утонули три человека, в том числе один ребенок.

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