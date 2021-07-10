«Громко кричала по телефону»: стали известны подробности исчезновения сибирячки, чьи вещи нашли на Октябрьском мосту

Нашелся новосибирец, который видел на Октябрьском мосту пропавшую девушку. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

Новосибирец Роман Русских рассказал КП-Новосибирск о том, что видел на Октябрьском мосту 27-летнюю Анастасию Ладыгину. Сибирячка пропала в ночь на 8 июля.

— Я ехал по мосту со стороны левого берега пример около часа ночи. Обратил внимание на девушку, так как она громко кричала по телефону, с кем-то ругалась и плакала. В руках у нее был бумажный пакет и стакан кофе. На тот момент она прошла уже почти сам мост. Это было ближе к стройке стадиона, — поделился с КП-Новосибирск Роман.

Сейчас девушку разыскивают родные, полицейские и волонтеры. Беспокойство вызывает то, что на мосту сибирячка оставила свои вещи. Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, случайные прохожие обнаружили там сумку с телефоном девушки и ее документами.

Если вам что-либо известно о местонахождении девушки или вы знаете, что произошло на мосту, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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