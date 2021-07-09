«На мосту нашли ее вещи»: в Новосибирске таинственно исчезла 27-летняя девушка

В Новосибирске ищут 27-летнюю девушку. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В Новосибирске волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 27-летнюю Анастасию Ладыгину (Саинсус). Она пропала при загадочных обстоятельствах. О ее пропаже родные сначала заявили в полицию, позже прохожие нашли вещи пропавшей девушки.

— В ночь на 8 июля прохожие нашли на Октябрьском мосту личные вещи сибирячки. Сейчас мы ищет тех, кто видел, что произошло на мосту, и понять, куда пропала девушка, — сообщила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы сибирячки: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Она была одета в голубую джинсовую ветровку, голубые джинсы, черную футболку и розовые кроссовки.

Если вам что-либо известно об обстоятельствах пропажи девушки, просьба сообщить по телефонам 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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