Последние новости Новосибирска на 10 июля 2021 года: стрельба в детском лагере, в городе пропала девушка

Последние новости на 10 июля 2021 года в Новосибирске. Фото: Виктор Гусейнов // соцсети
Мы собрали последние новости Новосибирска на 10 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.
СТРЕЛЬБА В ЛАГЕРЕ ЮНАРМЕЙЦЕВ
Четверо подростков ворвались в детский лагерь и устроили стрельбу из ружей, перепугав детей. Выяснилось, что это были воспитанники патриотического отряда «Юный армеец»: они приехали в лагерь на учения вместе с руководителем, Сергеем Космовским. Следователи подозревают в случившемся педагога, но на его защиту встали родители. Они говорят — это было не хулиганство, а спланированное занятие по стрельбе холостыми патронами.
ЗАМДИРЕКТОР ФИЗМАТШКОЛЫ НАСМЕРТЬ СБИЛ РЕБЕНКА
Виновным в гибели 5-летнего мальчика оказался 55-летний замдиректора физматшколы (СУНЦ НГУ) — это подтвердили следователи. Педагог за рулем внедорожника «Ауди» не заметил ребенка на самокате и задавил его на глазах матери. Виновника ДТП задержали, теперь ему грозит до пяти лет колонии.
НОВЫЕ ПОЕЗДА ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
Новосибирский метрополитен ввел дополнительные поезда из-за угрозы распространения COVID-19. Теперь они будут ходить чаще в час пик. Раньше метрополитен каждое лето переходил на летний режим работы, но руководство решило не снижать интервалы движения и не допускать скопления ждущих пассажиров.
СИБИРЯЧКА ПРОПАЛА НА МОСТУ
Волонтеры ищут 27-летнюю Анастасию Ладыгину, которая пропала в ночь на 8 июля. Очевидцы нашли ее личные вещи на Октябрьском мосту. У девушки остался муж и ребенок. Поисковики отряда «Лиза-Алерт» ищут водителей и очевидцев, которые могли ее видеть.
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