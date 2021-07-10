Последние новости Новосибирска на 10 июля 2021 года: стрельба в детском лагере, в городе пропала девушка

Последние новости на 10 июля 2021 года в Новосибирске. Фото: Виктор Гусейнов // соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 10 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

СТРЕЛЬБА В ЛАГЕРЕ ЮНАРМЕЙЦЕВ

Четверо подростков ворвались в детский лагерь и устроили стрельбу из ружей, перепугав детей. Выяснилось, что это были воспитанники патриотического отряда «Юный армеец»: они приехали в лагерь на учения вместе с руководителем, Сергеем Космовским. Следователи подозревают в случившемся педагога, но на его защиту встали родители. Они говорят — это было не хулиганство, а спланированное занятие по стрельбе холостыми патронами.

ЗАМДИРЕКТОР ФИЗМАТШКОЛЫ НАСМЕРТЬ СБИЛ РЕБЕНКА

Виновным в гибели 5-летнего мальчика оказался 55-летний замдиректора физматшколы (СУНЦ НГУ) — это подтвердили следователи. Педагог за рулем внедорожника «Ауди» не заметил ребенка на самокате и задавил его на глазах матери. Виновника ДТП задержали, теперь ему грозит до пяти лет колонии.

НОВЫЕ ПОЕЗДА ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Новосибирский метрополитен ввел дополнительные поезда из-за угрозы распространения COVID-19. Теперь они будут ходить чаще в час пик. Раньше метрополитен каждое лето переходил на летний режим работы, но руководство решило не снижать интервалы движения и не допускать скопления ждущих пассажиров.

СИБИРЯЧКА ПРОПАЛА НА МОСТУ

Волонтеры ищут 27-летнюю Анастасию Ладыгину, которая пропала в ночь на 8 июля. Очевидцы нашли ее личные вещи на Октябрьском мосту. У девушки остался муж и ребенок. Поисковики отряда «Лиза-Алерт» ищут водителей и очевидцев, которые могли ее видеть.

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