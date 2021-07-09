Замдиректору физматшколы Академгородка, насмерть сбившему 5-летнего мальчика, вынесли меру пресечения

Водителю «Audi Q7», насмерть сбившему в Академгородке 5-летнего мальчика, избрали меру пресечения.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Водителю «Audi Q7», насмерть сбившему в Академгородке 5-летнего мальчика, избрали меру пресечения. Об этом стало известно сегодня, 9 июля.
— В отношении водителя автомобиля «Audi Q7» судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а именно управление автомобилем или иным видом транспорта, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, трагедия произошла 8 июля: женщина с тремя детьми переходила дорогу, когда сибиряк на «Audi Q7» наехал на ее сына на самокате. Ранее стало известно, что за рулем машины в тот день был заместитель директора по развитию Физико-математической школы НГУ Дмитрий Кожемякин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Против замдиректора физматшколы Академгородка, насмерть сбившего 5-летнего мальчика, возбудили уголовное дело
Об этом сообщили в полиции (подробнее).
«Страшно и жестоко»: в Новосибирске иномарка задавила 5-летнего мальчика на самокате на глазах его семьи
Ребенок переходил дорогу вместе с сестрой и мамой, которая катила коляску с грудничком (подробнее).
За рулем «Ауди», задавившем 5-летнего мальчика на глазах матери, оказался замдиректора физматшколы Академгородка
Ребенок ехал по пешеходному переходу на самокате (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер