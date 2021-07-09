Против замдиректора физматшколы Академгородка, насмерть сбившего 5-летнего мальчика, возбудили уголовное дело

В Новосибирске иномарка задавила 5-летнего мальчика на самокате. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Против водителя, насмерть сбившего в Академгородке 5-летнего мальчика, возбудили уголовное дело. Напомним, трагедия случилась 8 июля: женщина с тремя детьми переходила дорогу, когда сибиряк на «Audi Q7» наехал на ее сына на самокате.

— В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, ранее стало известно, что за рулем машины в тот день был заместитель директора по развитию Физико-математической школы НГУ Дмитрий Кожемякин.

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