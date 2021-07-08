«Страшно и жестоко»: в Новосибирске иномарка задавила 5-летнего мальчика на самокате на глазах его семьи

В Новосибирске иномарка задавила 5-летнего мальчика на самокате. Фото: «Инцидент Новосибирск»

«Ауди» задавила 5-летнего мальчика в новосибирском Академгородке 8 июля, свидетелями жуткого ДТП стали прохожие. Они стояли вместе с ребенком и его мамой у пешеходного перехода и ждали, когда загорится зеленый свет.

— На моих глазах все произошло, мальчик самокат на проезжую часть спустил и все... Водитель не превышал скорость, он просто не заметил ребенка, мужчина абсолютно адекватный, лет 60 на вид. Но мать погибшего мальчика... Мать... Вы бы это видели. Страшно и жестоко видеть, как на твоих глазах погибает ребенок. Я 4 часа в другом измерении живу, — поделился с КП-Новосибирск один из очевидцев.

Еще один новосибирец, уточнил, что мама шла не только с 5-летним сыном, у нее был еще младенец.

— Мать шла с грудничком, а малой рядом был, — рассказал очевидец.

Эту информацию подтвердили в СКР по Новосибирской области. Следователи, говорят, что с мамой были три ребенка: мальчик, девочка и грудной малыш в коляске.

— Первой дорогу перешла девочка, за ней на самокате следовал мальчик, а за ним шла мать с грудным ребенком. В это время водитель поворачивал направо с проспекта Лаврентьева на улицу Терешковой, остановился перед пешеходным переходом, пропустил девочку, а на 5-летнего мальчика наехал, — сообщили в СКР по Новосибирской области.

Мальчик погиб на месте...

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.