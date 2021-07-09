За рулем «Ауди», задавившем 5-летнего мальчика на глазах матери, оказался замдиректора физматшколы Академгородка

Стало известно, кто сидел за рулем кроссовера, сбившего насмерть ребенка. Фото:«Инцидент Новосибирск»/sesc.nsu.ru

Стало известно, кто был за рулем автомобиля «Ауди», который насмерть задавил 5-летнего мальчика в Академгородке.

Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, машиной управлял заместитель директора по развитию Физико-математической школы НГУ Дмитрий Кожемякин. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердил источник.

— Он задержан в порядке статьи 91. Проводится расследование, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Напомним, трагедия произошла 8 июля на Морском проспекте в Академгородке. В Новосибирске иномарка задавила 5-летнего мальчика на самокате на глазах его семьи. Машина пропустила его сестру на велосипеде. Со слов очевидцев водитель ехал медленно и не заметил мальчика на «зебре» из-за низкого роста, который ехал на самокате за сестрой следом.

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Смотреть видеосюжет В Академгородке Новосибирска водитель "Ауди" задавил 5-летнего мальчика на самокате

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