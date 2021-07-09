Новосибирский метрополитен введет дополнительные поезда из-за ковида. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В пятницу, 9 июля, стало известно, что метрополитен Новосибирска не будет уменьшать число поездов в летний период. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

— В летнем графике 2021, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки, для снижения наполняемости вагонов выдаются дополнительные поезда в часы пик, что позволяет выдерживать интервал зимнего графика, — сообщил начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло.

Ранее сообщалось, что метрополитен перешел на летний график с интервалом движения поездов в 5,5 минут, а в час-пик — 3,5-4 минуты. Планировалось, что такой график будет действительным до 30 июля. В метрополитене уточняли, что ежегодный переход на летнее время обусловлен существенным снижением пассажиропотока, периодом отпусков, а также технологическим процессом обслуживания подвижного состава.

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