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Происшествия9 июля 2021 15:59

«Паника детей понятна, но мой сын не виноват!»: под Новосибирском четверо подростков устроили стрельбу в палаточном лагере юнармейцев

Следователи проводят проверку, но руководитель подростков, которые перепугали весь лагерь, не понимает, почему делают крайним его
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Следователи проводят проверку, но руководитель подростков, которые перепугали весь лагерь, не понимает, почему делают крайним его. Фото: Артем Килькин.

Следователи проводят проверку, но руководитель подростков, которые перепугали весь лагерь, не понимает, почему делают крайним его. Фото: Артем Килькин.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По соцсетям разлетелась новость о стрельбе в палаточном лагере под Новосибирском, ею заинтересовались и следователи. По информации СК, в лагерь ворвались четверо подростков и принялись стрелять в воздух из ружей. Среди ребят, находившихся в лагере, началась паника. После того, как история получила огласку, в СК организовали проверку, речь идет о статье «Хулиганство с применением оружия». КП-Новосибирск удалось узнать подробности случившегося.

Выяснилось, что стрельбу открыли воспитанники патриотического отряда «Юный армеец»: они приехали в лагерь на учения вместе с руководителем, Сергеем Космовским. Его уже, кстати, обвиняют в случившемся. На защиту сибиряка встал его отец — Сергей Михайлович.

— Во-первых, все произошло не 5 числа, как многие сообщают, а 6 июля, вечером. Мой сын в тот день приехал на территорию палаточного лагеря с четырьмя воспитанниками на плановые учения, тренировки. Во-вторых, стреляли они из учебных автоматов, которые заряжены холостыми патронами, а не ружей. Написать, что это были ружья — просто абсурд! В-третьих, ни из какого леса подростки не вырывались, ни на кого не нападали. Занятие было спланировано заранее. Что важно — мой сын предупреждал о своем визите и тренировках сотрудников и руководство палаточного лагеря! Однако те, непонятно по какой причине, не сообщили о предстоящих учениях своим юнармейцам. Соответственно ребята, услышав выстрелы, запаниковали. А затем один из тех, кто был в лагере, зачем-то слил информацию об этом в местные СМИ, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Космовский-старший.

Он добавил, с собой у подростков было несколько экземпляров автоматов Калашникова и ручной пулемет Калашникова. Кроме того, группа привезла с собой дымовые шашки. Все оружие, естественно, было холостым.

— После случившегося сына, конечно, отругала директор МКУ «Молодежный центр» Болотнинского района. Можно понять, как напугались эти 50 детей, услышав выстрелы. Ребят-то не предупредили об этом, паника их понятна мне, — отметил Сергей Михайлович. — Сейчас после всего того, что вылилось в Сеть, моего сына начали травить. Это несправедливо! Что он такого сделал, чтобы выставлять его виновником, чуть ли не фашистом. Не понимаю, откуда столько негатива к человеку, который много лет занимается патриотическим воспитанием молодежи. Ощущение, что все намерено подстроили против него! — рассказал отец руководителя отряда.

Сейчас, по словам мужчины, его сын находится в СК на допросе. Оружие, из которого стреляли на учениях, изъяли.

Тем временем инцидентом заинтересовались не только в СК и прокуратуре. Так, проверку по факту случившегося проводит Министерство образования Новосибирской области. В ведомстве уже уточнили, что детское учреждение, в котором произошло ЧП, не является палаточным лагерем и не входит в официальный реестр организации отдыха детей и их оздоровления на территории региона.

— В ходе проверки будет установлено, как в ходе мероприятия соблюдались требования безопасности. На данный момент известно, со стороны организаторов туристического похода нарушений не было. Инцидент со стрельбой произошел с участием посторонней группы лиц. Обстоятельства случившегося изучит и рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних, — сообщили в Министерстве.

Также сотрудники ведомства будут содействовать следствию в рамках проверки произошедшего.

— Кроме того, местной администрации поручили рассмотреть инцидент на внеочередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а затем принять необходимые меры, — добавили в Министерстве.

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