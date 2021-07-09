Под Новосибирском четверо подростков устроили стрельбу в детском лагере. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новосибирские следователи проводят проверку по факту инцидента, случившегося в Болотнинском районе области. Там, в понедельник, 5 июля, в палаточном лагере в селе Корнилово произошла стрельба. Подробности о случившемся рассказали в СК РФ по Новосибирской области в пятницу, 9 июля.

— Как удалось установить предварительно, в лагерь на двое суток приехали примерно 50 детей со всего района, их сопровождали специалисты Болотнинского молодежного центра. Вечером, 5 июля, когда школьники были на речке, в лагерь, со стороны леса, ворвались четверо подростков и начали стрелять в воздух из ружей. Дети и взрослые, которые находились в лагере, сильно испугались, — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, подростки, которые стреляли в воздух, оказались воспитанниками патриотического клуба «Юный армеец». Выяснилось, они вместе с руководителем приехали на территорию лагеря на занятия. Однако о визите они никого не предупреждали заранее.

Известно, что следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство с применением оружия». Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Информация об инциденте уточняется.

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