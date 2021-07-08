Последние новости Новосибирска на 8 июля 2021 года: волонтеры собрали деньги глухонемому таксисту, стало известно, что загрязнило реку Бердь

Последние новости на 8 июля 2021 года. Фото: предоставлено компанией автоподбора LikeAvto // www.facebook.com/AlexeyNosov54

Мы собрали последние новости Новосибирска на 8 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

ПОДОСТКИ ЗАКИДАЛИ КАМНЯМИ ПЯТИЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ

Скандал случился в городе Черепаново под Новосибирском. Пятилетняя девочка хотела поиграть с ребятами постарше, а они не принимали ее в свою компанию. Мама жалуется — то закинут сандалии к соседям во двор и дочка приходит домой босиком, то могут заставить ее раздеваться. Недавно Катя прибежала домой вся в слезах, испуганная и с опухшей щекой — якобы в нее бросила камень 12-летняя подружка. Та сказала, что Катя сама себя поранила. Теперь в этой истории будет разбираться полиция.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗАГРЯЗНЯЕТ РЕКУ БЕРДЬ

Вода в реке Бердь стала похожа на Мальдивы — окрасилась в ярко-бирюзовый цвет. Специалисты заверили — это лишь цветение водорослей и угрозы нет. Общественник Алексей Носов решил отдать образцы воды нанезависимую экспертизу. Вот ее результат: в воде в 7 раз превышено ПДК железа, более чем в 3 раза превышено содержание фенола и в 9 раз — содержание формальдегида. Такая вода опасна для купания, уверены общественники.

НОВОСИБИРЦЫ СОБРАЛИ ДЕНЬГИ ГЛУХОНЕМОМУ ТАКСИСТУ

Новосибирцы вступились за Дмитрия Кривошеева после скандала с нападением пассажирки. Женщина не оплатила поездку, да еще и пнула водителя. После инцидента таксист оставил работу на день. Пользователи соцсетей стали хвалить парня и даже собрали ему семь тысяч рублей. Это помогло сибиряку снова поверить в доброту людей.

ШКОЛЬНИЦА ИЩЕТ БИОЛОГИЧЕСКУЮ МАМУ, СДАВШУЮ ЕЕ В ДЕТДОМ

17-летняя Стелла ищет свою биологическую маму Веронику Санникову. Девочке было 2 годика, когда ее мать тогда посадили за кражу DVD-плеера. Ребенка отдали в детский дом, а в 4 года Стеллу забрала приемная семья. Единственное, что осталось у ребенка на память от матери, — письма из тюрьмы. Теперь она хочет найти её, чтобы узнать, почему она ее так и не забрала.

СИБИРЯЧКУ, НАЕХАВШУЮ НА ПАЛАТКУ С ДЕТЬМИ, ОТПУСТИЛИ

Полиция отпустила 50-летнюю Наталью, задержанную после трагедии с палаткой в Новосибирской области. Напомним, женщина села за руль внедорожника и решила перепарковать его. В результате под колесами авто погибла молодая мама, а ее двое детей оказались в больнице. С женщины взяли подписку о невыезде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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