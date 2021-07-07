Женщина насмерть задавила подруга и травмировала детей в палатке. Фото: ГУ МВД по НСО

Сибирячку, насмерть задавившую подругу и наехавшую на детей в палатке, отпустили домой под обязательство о явке. Такое решение принято на время расследование уголовного дела. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, трагедия произошла на берегу Обского моря в Искитимском районе. Там 3 июля в палатках отдыхала компания из Кемеровской области. В какой-то момент 50-летняя женщина, не имеющая водительских прав, села за руль кроссовера. Она хотела переставить автомобиль, но наехала на свою 29-летнюю подругу, стоявшую у палатки, а потом на саму палатку, в которой были две ее дочери. Женщина скончалась по дороге в больницу, а детей госпитализировали.

Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, у 6-летней девочки диагностировали сотрясение головного мозга и ссадина плеча, ее уже выписали из больницы, а у малышки травма головы, тупая травма живота, ушибы и ссадины. Со слов врачей ребенок находится в тяжелом состоянии. Девочку пришлось подключить к аппарату ИВЛ, но вскоре она пришла в себя.

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