«Это была ее подруга...»: что известно о женщине, которая наехала на палатку с детьми под Новосибирском и задавила их мать

Карина стояла возле палатки, когда ее сбила машина. Фото: соцсети/ГУ МВД России по НСО

В Новосибирской области на берегу Обского водохранилища произошла трагедия. Под колеса автомобиля попала 29-летняя мама двоих детей. Сначала машина сбила ее, а потом наехала на палатку, где спали ее дочки 3 и 6 лет. Женщина скончалась от полученных травм на месте, а девочек доставили в больницу. Подробности этой истории — в материале КП-Новосибирск.

Карина* отправилась на дикий отдых с палатками вместе с мужем, двумя маленькими дочками и знакомой семьей. Компания остановилась на берегу Обского водохранилища недалеко от села Завьялово — это Искитимский район Новосибирской области.

— Они давно планировали этот отдых, как раз и выходные жаркие выдались. В Кемеровской области такого большого водохранилища нет, а в Прокопьевске вообще мало мест для отдыха с палатками. Поэтому народ часто ездит из Кузбасса в сторону Новосибирска, — рассказали КП-Новосибирск знакомые Карины. — Кто же мог подумать, что этот пикник в жизни Карины станет последним? Она была очень хорошим человеком, работала в Детской школе искусств…

Туристы разбили палатки на берегу, накрыли стол и, как полагается, немного выпили. На берег прибывали все новые и новые отдыхающие, они без проблем устраивались по соседству с кемеровчанами. К вечеру субботы в палаточном городке стало даже тесно.

— Кому-то из соседней компании помешал автомобиль, и люди попросили переставить его в другое место, чтобы они могли разбить палатку. Подруга Карины Наталья была уже навеселе. Прав у нее не было, как и навыков вождения. Но она бодро прыгнула за руль и решила перепарковать иномарку. Как нам известно, она перепутала педали газа и тормоза, — продолжают знакомые Карины.

Машина резко рванула, и молодая сибирячка оказалась под колесами. Испугавшись, Наталья снова нажала на газ — и въехала в палатку, где сидели дети. А дальше — крики, паника, кровь, шок!

Дрожащими руками очевидцы кинулись набирать номер скорой. Карина, придавленная к земле огромными колесами паркетника, едва могла дышать. Муж женщины буквально разрывался между раненой супругой и пострадавшими дочками. Когда на место добрались медики, сибирячка уже не подавала признаков жизни. Девочек медики доставили в больницу. Помочь Карине они уже не смогли.

— У шестилетней девочки врачи диагностировали сотрясение головного мозга и царапины на плечах, у младшей тоже сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, травма живота и синяки на спине, — пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело.

— Женщине, находившейся за рулем, проведено медосвидетельствование в установленном порядке, которое выявит наличие или отсутствие в ее крови алкоголя и запрещенных веществ. Также стало известно, что у нее не было водительских прав, — прокомментировали КП-Новосибирск в региональном МВД. — По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Человеку, который передал свой автомобиль под управление лицу без водительских прав, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

* Имя погибшей изменено.

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